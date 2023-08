Gerardo Morales votó: "Después de las Paso en Juntos por el Cambio vamos a estar más unidos que nunca"

Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio que comparte con Horacio Rodríguez Larreta, votó minutos previos de las 12 del mediodía de este domingo.

“En Juntos por el Cambio tenemos un búnker unificado, le toque ganar a quien le toque vamos a estar más unidos que nunca, necesitamos la unidad del espacio y la unión del pueblo argentino”, sostuvo en alusión a la interna que tiene a Patricia Bullrich como otro binomio.

“Nos juntamos porque lo más importante es que estemos unidos después de la elección. Es una cuestión secundaria el bunker, lo más importante es cómo estamos el día después”, apuntó.

El mandatario provincial también se refirió a la realidad local: “con relación al tema de los cortes, vino por fin una orden contundente de la Justicia respecto del accionar de la Gendarmería, como saben son dos o tres jornadas donde rige la ley electoral, se flexibilizó y el diálogo es permanente con las comunidades, los que están cortando las rutas son grupos de delincuentes en la mayoría de los casos politizados”.

“La predisposición del Gobierno siempre es dialogar, con Horacio decimos que el país tiene que salir de la violencia, recuperar la paz y la consigna debe ser el diálogo”, planteó.

Por otra parte, mencionó el conflicto docente. “Están en paritarias, tenemos debate permanente, somos la sexta provincia con relación al pago de los docentes, CTERA cerró en 165 mil, cierran un monto menor a nivel nacional para que no les compliquen las provincias que ellos gobiernan”, indicó.

En el mismo sentido, sobre el pago a los educadores, expresó: “nos gustaría ser la primera provincia, los docentes se merecen la mejor remuneración, pero está en función de las posibilidades financieras y no vamos a poner en riesgo eso para pagar el 20”.

En cuanto a la presencia de votantes en las urnas, auguró que participe la mayor cantidad de argentinos. No obstante, destacó que “el voto en blanco es una forma de expresión, una interpelación a la política, gente que no cree en nadie, que está desesperanzada y no hay que descalificar”.