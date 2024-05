A dos meses del crimen en la peluquería de Recoleta, el asesino sigue prófugo y apuntan contra los empleados

El pasado 20 de marzo el peluquero Germán Medina fue asesinado por su compañero, Abel Guzmán, en la peluquería "Verdini", del barrio porteño de Recoleta. Desde ese momento, el responsable del hecho, que quedó captado por las cámaras de seguridad del local, continúa prófugo por lo que aún no se resolvió el misterio sobre dónde se oculta.

En ese contexto, la familia del joven de 33 años asesinado reclama justicia a dos meses del asesinato y consideran que el dueño de la peluquería también está involucrado en lo ocurrido. Por ese motivo, pegaron afiches en la puerta del salón ubicado en la calle Beruti al 3000.

“Justicia por Germán!", "Lo dejaron solo", "Ger fue asesinado por Abel Guzmán en esta peluquería!" y "Ninguno de los de este lugar se acercaron a estar con él, ni se comunicaron con la familia", fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles.

Según indicaron, este lunes 20, los afiches fueron despegados y se estima que los propios empleados de "Verdini" habrían sido quienes los sacaron, ya que los familiares y amigos apuntan contra ellos después de que se difundiera la grabación en la que el colorista le disparo a su compañero de trabajo, en medio de una discusión que sucedió una vez finalizada la jornada laboral.

"Siguen trabajando arriba de la sangre de Germán, y los que atienden que sepan que le dispararon a Ger, quien agonizó en el sillón del rincón solo. Su familia no pudo estar con él, no pudo ni acompañarlo al hospital, llegaron para saber que Germán ya estaba en la morgue", manifestaron durante el reclamo.

Germán Medina, el peluquero asesinado.

"No tuvieron ni un poco de compasión por él, ni por su familia. Es una vergüenza que siga en pie este lugar. Se cumplen dos meses sin Ger", añadieron.

A mediados de abril, Interpol emitió un alerta roja para dar con Guzmán. Al mismo tiempo, el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, hizo un ofrecimiento de $5 millones como recompensa por datos que lleven a su detención.

"Fuiste realmente un número más en ese lugar"

Guzmán, de 43 años, mató con un arma de fuego a Medina en marzo pasado, mientras los dos estaban en presencia del resto del personal de la peluquería.

Las cámaras de seguridad registraron el homicidio y la posterior la huida del asesino después de cometer el crimen y desde ese momento nadie obtuvo noticias sobre él. A través de un posteo en sus redes sociales, Marina, hermana de Germán, realizó un descargo a dos meses del crimen.

"Qué raro es no escucharte, no verte ni poder abrazarte. Nos haces tanta falta, duelo todo. Que no aparezca tu asesino y que todos los que supuestamente te querían en esa peluquería siguieran su vida como si nada. Fuiste realmente un número más en ese lugar", expresó la mujer en su cuenta de Facebook.

"Tu vida no valió nada para ninguno de ellos. Tu sacrificio y esfuerzo quedó en cada momento, cuando salías tarde, wn cada laburo de color bien hecho, en cada noche que volvías cansado ¡Nosotros lo vimos!", agregó en la publicación.

Por último, concluyó diciendo: "Fuiste un excelente profesional, que Dios te protega gordito, eras demasiado para este mundo. Que se haga justicia".

