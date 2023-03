Abogado jujeño desaparecido en Mendoza: la familia pidió que se investigue a la novia

Luego de de 39 días de desaparecido, la familia del abogado jujeño, radicado en Mendoza, Nataniel Guzmán, ya está en una etapa crítica de desesperación y piden acciones concretas a las autoridades. Para ello viajó desde Jujuy, su hermano Nicolás, quien planteó que quiere que se investigue a la novia del joven desaparecido.

El abogado jujeño, que trabaja en el Juzgado de Familia en Mendoza, y tiene 38 años, dejó de verse el pasado 27 de enero, cuando había retornado a la capital mendocina, luego de haber tenido una discusión con su pareja cuando vacacionaban en Mar de Ajó.

Se realizaron dos marchas pidiendo por su aparición, y el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa para quien aporte datos

"Yo estoy acá representando a la familia entera de Nataniel, padre, hermanos, sobrinos, que no puede estar acá. Mi padre está operado, tiene 70 años, y no se puede tomar un avión desde Jujuy para llegar hasta acá, tampoco la hermana mayor, que vive en España. A todos nos tomó desprevenidos, y pude llegar después de organizar un montón de situaciones familiares, laborales, y otras", explicó Nicolás.

Pide que se investigue "sin distinción de género"

El hermano de Nataniel, Nicolás, de 43 años y desarrollador de software como profesión, aclaró el motivo de su presencia en Mendoza. “Nosotros, básicamente lo que le estamos pidiendo a la Justicia, a la policía e investigadores, que traten el caso de mi hermano sin distinción de género”. Luego agregó: "Me refiero a que investiguen la desaparición sin importar el género que sea. Lamentablemente estamos en una situación política y social del país, donde si sos una mujer, frente a algunas situaciones, tienen un tratamiento, y si sos hombre, tenés otro tratamiento".

Respecto a la relación de su hermano con una de las involucradas en el caso, su novia, señaló: "Mi hermano y Florencia, eran compañeros de trabajo en el Juzgado de Familia, y tenían una relación desde hace más de un año, ella es la que hace la denuncia en la policía por miedo a que mi hermano se haya hecho algo porque había desaparecido".

"Ella tiene respuestas que dar"

Luego el familiar de Nataniel planteó las dudas de su entorno: "¿Cuanto tiempo pasó desde que él (su hermano) desaparece, hasta que ella hace la denuncia? -Medio día. El viernes 27 mi hermano deja de tener contacto con ella al mediodía, y el sábado ella hace esta exposición en la policía, y van a constatar al domicilio si Nataniel estaba ahí con vida o sin vida", detalló.

Luego aportó: "Yo me pregunto, si la policía no observa como esa persona llega a esa conclusión tan rápido. Yo me he separado de muchas novias, y porque no me responda en medio día, no la doy por desaparecida ni hacer una denuncia por averiguación de paradero".

También llamó la atención de Nicolás, la frialdad de la novia hacia la familia. "A esto se le suma, que la novia, hasta el día de hoy, nunca ha apoyado a la familia, no ha dado la cara, no ha respondido a preguntas que le hemos hecho, porque ella está directamente involucrada en la situación. Ella tiene respuestas que dar"

Para concluir, Guzmán destacó: "Por eso le estamos pidiendo por favor a la Justicia que la investigue a la novia. No estamos culpando a nadie, pero sí estamos pidiendo que hagan una investigación como si hubiese sido una mujer la desaparecida. Si no tiene nada que ver, seguiremos con otra hipótesis hasta que mi hermano aparezca".

*Con información de Diario Uno