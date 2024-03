Aerolíneas Argentinas cobrará por llevar equipaje de mano en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas realizó un importante cambio estratégico. Tras la implementación de la política de cielos abiertos por parte del gobierno de Javier Milei, la empresa estatal debe competir con otras aerolíneas que realizan vuelos por el país, como las low cost Flybondi y Jet Smart. Por esto, la aerolínea de bandera comenzó a cobrar por llevar equipaje de mano en vuelos nacionales.

La tarifa “Promo” para vuelos nacionales implica un ahorro de alrededor de $10 mil e incluye sólo un artículo personal -mochila o cartera- y no está la posibilidad de sumar millas con ese pasaje. En cambio, la tarifa “Base” incluye una pequeña valija carry on para ingresarlo a la cabina y se pueden sumar millas Aerolíneas Plus.

Ahora los pasajeros podrán elegir una tarifa más barata si es que deciden llevar sólo un artículo personal. De hecho, en las aerolíneas low cost, la tarifa inicial tampoco incluye un carry on en cabina y eso era la política que más se diferenciaba con las empresas tradicionales.

“Es una decisión de estrategia comercial”, deslizaron desde Aerolíneas Argentinas ante una consulta de LA NACION, por lo que viene en línea con la competencia con otras líneas que circulan en el país.

Cielos abiertos y nuevas rutas

El expresidente Mauricio Macri impulsó durante su gobierno la política de cielos abiertos, habilitando el aeropuerto de El Palomar y permitiendo que empresas low cost, como Flybondi, fundada en 2016, compitieran con la aerolínea bandera.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte del gobierno de Alberto Fernández decidió cerrar aquel aeropuerto en 2020, lugar que utilizaban frecuentemente las aerolíneas de bajo costo y le dio prioridad a la aerolínea estatal. Fue durante su mandato también que LAN abandonó el cabotaje argentino.

La administración Milei volvió a impulsar la libre competencia de empresas aéreas. En concreto, el DNU 70/2023 deroga y modifica decretos y leyes para facilitar el ingreso de más líneas aéreas.

La norma modificó el Código Aeronáutico, por la cual se elimina el mecanismo de la audiencia pública para otorgar rutas aéreas y se derogó el decreto 1654/2002 que permitía establecer bandas tarifarias. El gobierno de Fernández puso precios mínimos, lo que en su momento fue leído como una jugada en favor de Aerolíneas Argentinas y en detrimento de las low cost.

Las nuevas rutas aéreas en estos meses

Buenos Aires - Concepción con JetSmart: desde marzo.

Córdoba - Asunción con Paranair: desde el 6 de marzo con frecuencias los miércoles, viernes y domingo.

Buenos Aires (Ezeiza) - Bogotá con GOL: desde el 1 de abril.

Fuente: La Nación