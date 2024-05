Aguinaldo 2024: las claves para entender cómo se calcula y cuándo se debe depositar

A tan solo 11 días de que comience junio, Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, compartió algunas claves para tener en cuenta para calcular el aguinaldo.

El mes que viene, los empleados que trabajen en relación de dependencia deberán ver depositados en sus cuentas de ahorro el primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Pero, ¿qué tener en cuenta para saber si está bien calculado? A continuación te lo detallamos.

Las 6 preguntas más frecuentes sobre el aguinaldo

¿Cómo se calcula?

El aguinaldo se cobra en dos cuotas, la primera en junio y la segunda en diciembre. El importe a abonar en cada cuota es el 50% de la mayor remuneración mensual percibida en los últimos seis meses trabajados.

Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales, por ejemplo el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo, etc., las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc.

¿Las horas extras, comisiones y otras remuneraciones variables deben considerarse para calcular el aguinaldo?

Sí, las horas extras, las comisiones y toda otra remuneración variable forma parte de la remuneración mensual percibida que debe considerarse a los efectos de establecer cuál es la mayor de los últimos seis meses. No corresponde realizar promedios de las remuneraciones variables.

Por ejemplo, si el empleado tuvo la misma remuneración fija de enero a junio y en este último mes, trabajo 30 horas extras, el valor correspondiente a las mismas deberá considerarse íntegramente en el mes de junio.

En consecuencia, junio será el mes de la mayor remuneración mensual devengada que deberá tomarse como base para el cálculo de la cuota del sueldo anual complementario.

¿El rubro “A cuenta futuros aumentos” debe considerarse para calcular el aguinaldo?

Sí, el rubro “A cuenta futuros aumentos” debe considerarse, ya que es un rubro que integra la remuneración mensual percibida.

¿Las remuneraciones en especie deben considerarse para calcular el aguinaldo?

Sí, deben considerarse tanto las remuneraciones en dinero como en especie.

Por ejemplo, el valor correspondiente a la cesión de uso de un automóvil de la empresa para usos particulares, el valor correspondiente a la cesión de uso de un celular para sus usos particulares, etc.

¿Qué sucede si el empleado no trabajó en forma continua durante el semestre?

Si en el semestre se verifica la no existencia de tiempo de servicio remunerado (licencia por maternidad, licencia sin goce de sueldo, incapacidad laboral temporaria donde paga una prestación dineraria no remunerativa, período de excedencia, reservas de puestos no remuneradas conforme la ley de contrato de trabajo, suspensiones por fuerza mayor o causas económicas, etc), se debe pagar la cuota del salario anual complementario en forma proporcional al tiempo de servicio remunerado.

¿Qué tratamiento tiene el aguinaldo en el impuesto a las ganancias?

El SAC puede tener tres tratamientos:

Totalmente gravado;

Totalmente exento;

Parte exento y parte gravado.

Para determinar el tratamiento del SAC, primero, se debe establecer si el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual del período fiscal anual supera o no supera la suma de $974.516.

Entonces, si el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual del período fiscal anual supera los $ 974.516, entonces el SAC está íntegramente gravado por el impuesto a las ganancias.

En cambio, si el promedio mencionado no supera los $ 974.516, entonces el SAC está exento hasta dicha suma.

Por ley, el tratamiento en ganancias de la primera cuota es provisorio, ya que hay que darle el tratamiento definitivo una vez que se tengan las remuneraciones de todo el año.

En el caso de los empleados comprendidos en el impuesto cedular a los mayores ingresos, les permite deducir un mínimo no imponible anual de 180 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) y ese importe no se ve incrementado por el efecto del aguinaldo.

Si bien no hay una norma reglamentaria que establezca específicamente la obligación de retener el impuesto a las ganancias a quienes quedan comprendidos en el impuesto cedular, la AFIP, mediante su sitio web, indicó que debe aplicarse el régimen de retención de la RG (AFIP) 4003 considerando 15 SMVM mensuales que, para el primer semestre, ascienden a $ 2.340.000 (SMVM de enero 2024 $ 156.000 x 180 / 12).

¿Cuándo debe depositar el aguinaldo el empleador?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, este se paga en 2 cuotas durante el año en que se calcula:

Cuota 1: tienen tiempo de depositarlo hasta el 30 de junio de 2024.

tienen tiempo de depositarlo hasta el 30 de junio de 2024. Cuota 2: tienen tiempo de depositarlo hasta el 18 de diciembre de 2024.

