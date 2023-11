Aguinaldo de diciembre: cómo calcularlo y los beneficiarios

En diciembre, los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado y público, así como de jubilados y pensionados, perciben el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) , más conocido como aguinaldo . Se paga el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto de los seis meses previos. La primera cuota se abonó en junio.

Los empleadores deberán liquidar el medio aguinaldo antes del lunes 18 de diciembre. Aunque ese plazo se puede extender hasta cuatro días hábiles, por lo que este año se podrá abonar hasta el 22 de diciembre, en vísperas de Navidad y Año Nuevo. A continuación, las preguntas más comunes acerca de su pago y los beneficiarios.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El aguinaldo es un sueldo extra anual, que se divide en dos partes: en junio y en diciembre. Por eso es común escuchar la expresión “medio aguinaldo” para hacer referencia a cada uno de esos pagos.

De acuerdo con la ley 27.073, el segundo pago del aguinaldo se deberá realizar hasta el 18 de diciembre.

Sin embargo, ese plazo puede extender hasta cuatro días hábiles, por lo que este año podrá pagarse hasta el 22 de diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para calcular el aguinaldo, se debe aplicar la siguiente fórmula:

Dividir el mejor sueldo bruto recibido en el tiempo trabajado por 12 y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

Por ejemplo, si una persona tuvo $250.000 como mejor sueldo mensual durante los últimos seis meses trabajados, deberá realizar el siguiente cálculo:

Al mejor salario ($250.000) dividirlo por 12 ($20.833,33),

Luego multiplicarlo por los seis meses trabajados. Su aguinaldo será de $125.000.

Si soy monotributista, ¿cobro aguinaldo?

No, los monotributistas y autónomos no lo perciben debido a que no se encuentran en relación de dependencia.

El aguinaldo está destinado a los trabajadores registrados, jubilados y pensionados de la ANSES.

Si trabajé menos de seis meses, ¿puedo cobrar el aguinaldo?

Si, aquellos empleados en relación de dependencia que trabajaron menos de seis meses cobran aguinaldo. El empleador deberá pagarle un proporcional a los días trabajados.

Impuesto a las Ganancias: cómo afecta al aguinaldo

Desde octubre, el nuevo piso para pagar el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia es de $1.980.000 brutos mensuales.

Si el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual de 2023 supera los $1.980.000, entonces el SAC estará gravado por Ganancias.

Fuente: Todo Noticias