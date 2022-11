Alberto Fernández sobre su salud: "Los nervios tienen mucho que ver, los médicos me pidieron que pare un poco"

Alberto Fernández participó en el G20 y su gira estuvo marcada por el problema de salud que sufrió en las últimas horas. Por esta razón, el jefe de Estasdo decidió compartir sus impresiones sobre la descompensación que los médicos diagnosticaron como una “gastritis erosiva con sangrado que le provocó una baja de presión”.

En diálogo con Radio 10, el Presidente explicó: “Fue un mal momento, tuve un problema que arrastro hace muchos años pero nunca se había manifestado de esa forma, que el estómago sangre”. Por otra parte aseguró que esto lo obligó a "bajar la presión muchísimo y me obligó a hacer un estudio para verificar si el sangrado había parado”, apuntó.

Fernández agradeció la preocupación de todos los que se inquietaron por el percance que sufrió y, entre risas, admitió: “Más me asusté yo”. En el mismo sentido, el mandatario señaló: “El estrés y los nervios tienen mucho que ver y los médicos me pidieron que pare un poco”. Además destacó un mensaje especial: “Ayer me llamó Cristina (Kirchner) por la salud, cosa que agradezco y valoro mucho”.

“La recuperación rápida es un dato tranquilizador, lo pudimos resolver rápidamente”, sostuvo el jefe de Estado.

Cabe mencionar que tras descompensarse, Fernández debió ser trasladado al Sanglah General Hospital de Bali, donde le hicieron una serie de estudios y recibió suero, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. El mandatario permaneció alrededor de cinco horas internado, para continuar con su agenda de actividades.

“En el día de la fecha el señor Presidente de la Nación, Dr Alberto Ángel Fernández fue evaluado medicamente, se diagnóstico una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades con control médico”, expresó este martes el parte de la Unidad Médica Presidencial.

Índice de inflación y Precio Justo

Por otra parte, Fernández se refirió al plan del Gobierno para controlar el índice de inflación, que según informó este martes el INDEC, en octubre fue del 6,3%: “Nosotros hemos hecho lo necesario para darle instrumento a los intendentes para que ellos nos ayuden en el control de los Precios Justos que se han acordado”.

“Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos porque lastima a todos. Esto va para los que quieren aprovechar el momento y ganar más de lo que corresponde, porque el que vive de un sueldo padece la inflación de un modo singular”, aseguró.

Además, el jefe de Estado detalló: “Cuando Sergio (Massa) llegó llegamos al 7,5% empezó a bajar desde ahí, este mes tenemos casi la misma que el mes pasado, como que se ha estancado, pero claramente tenemos que bajar los índices”.

Bono de fin de año

En otro tramo de la entrevista, el mandatario habló sobre la posibilidad de entregar un bono de fin de año a los trabajadores del sector privado y sostuvo: “Estamos trabajando, al regreso seguramente nos juntaremos con la ministra de Trabajo y con Sergio Massa y tomaremos una decisión”.

Hasta el momento, no está confirmado quiénes lo cobrarán, de cuánto será y en qué fecha se pagará.

Las declaraciones de Fernández fueron producidas luego del encuentro de este miércoles con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó la política económica del Gobierno. “Es muy importante que Argentina mantenga ese rumbo exitoso”, expresó.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con la directora del FMI Kristalina Georgieva

Fuente: Infobae