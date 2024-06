"Alperovich cometió múltiples hechos de abuso": la abogada de la denunciante presenta las pruebas en el juicio

Este lunes comenzó la etapa final del juicio a José Alperovich, con los alegatos de la querella. La abogada Carolina Cymerman fue la primera en exponer sus argumentos y aseguró: “Durante todo el debate pudimos acreditar que Alperovich cometió múltiples hechos de abuso sexual”.

La letrada, que integra la acusación junto a Pablo Rovatti y Esteban Galli, contó que los supuestos abusos que se le imputan “son de variadas naturalezas y ocurrieron en domicilios de Buenos Aires y Tucumán. También en los automóviles de Alperovich en los traslados a distintas visitas en la provincia”.

“Para dar mis argumentos, voy a tomar el testimonio de la víctima, que representan una prueba de cargo fundamental en casos de violencia sexual. El acusado llevó a cabo durante todo este tiempo una brutal campaña de desligitimación de la denuncia”, sostuvo.

José Alperovich está acusado de abuso sexual. El veredicto se conocerá a mediados de junio. (Foto: Carolina Villalba / TN).

“Yo creo que en este lugar, la voz de la denunciante y su palabra van a cobrar vida. Ella, que declaró por más de 5 horas, con un embarazo avanzado, aportó precisiones y detalles del hecho, algunos escabrosos, mientras que el acusado pretendió instalar que se trató de un relato armado”, agregó la abogada.

Cymerman dio detalles pormenorizados del testimonio de la denunciante, relató lo que vivió entre los años 2018 y 2018, y desacreditó los dichos de Alperovich durante su declaración de la semana pasada.

“La denunciante aseguró que a ella le ofrecieron integrar el equipo de campaña y esto no coincide con el relato del acusado que dijo que fue ella la que se acercó a su hija Sarita para pedirle sumarse al equipo. Fue durante un evento, en un encuentro casual, que le pidieron incorporarse”, explicó.

“Ella trabajaba en la administración pública y Alperovich le dijo que no podía estar en ambos espacios. Entonces, le preguntó a su papá si podía ir a trabajar con él, y le respondió: sos boluda, andá, si es tu tío. La sangre no se hace agua. Por eso, decidió sumarse, por la confianza del vínculo familiar, aunque no habían tenido contacto previo”, confió.

“La víctima se sintió en familia, entró en confianza, sintió que el espacio era seguro. Lo siniestro aparecería unos días después, durante un viaje a Buenos Aires, a donde ella fue con la ilusión de progreso profesional, pero Alperovich borró todo de un plumazo. Ella siempre tuvo en claro sus intenciones, él también y era someterla sexualmente”, agregó.

Según la querella, los hechos se repitieron en un domicilio de Tucumán, alguno de ellos de gravedad, y también en los autos particulares con lo que Alperovich hacía visitas en distintas ciudades de la provincia.

La querella y la fiscalía dan sus alegatos este lunes en el juicio contra José Alperovich. (Foto: TN)

Este lunes también brindará sus palabras el fiscal Sandro Abraldes, que durante todo el debate intentó indagar respecto al supuesto abuso de poder y violencia de género que habría ejercido el exsenador contra su sobrina y colaboradora en la Cámara de Senadores.

El último en hacer su alegato será la defensa, encabezada por Augusto Garrido, que deberá presentar sus argumentos el miércoles 12. El abogado sostiene que no hay pruebas suficientes que respalden la denuncia y buscará la absolución de Alperovich, próximo a cumplir 70 años.

Fuente: Todo Noticias