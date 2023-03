Aníbal Fernández lanzó el operativo para combatir el narcotráfico en Rosario

El Gobierno presentó al refuerzo de agentes federales en Rosario, una de las medidas que anunció el presidente, Alberto Fernández, para tratar de contener la violencia narco en la ciudad santafesina, en un acto encabezado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el que planteó: “Vinimos para llegar al hueso y terminar con el narcotráfico”.

En la presentación participaron además el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el titular de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, junto a miembros del Poder Judicial. La Casa Rosada apunta a aumentar a 1400 los efectivos asignados al Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El martes llegaron a Rosario 200 integrantes del cuerpo de Gendarmería que viajaron desde el destacamento de Colonia Caroya, Córdoba. Como parte de las medidas que anunció Alberto Fernández la Compañía de Ingenieros del Ejército trabajará en la urbanización de los barrios populares de la ciudad santafesina.

El ministro de Seguridad dijo desde Rosario: “Hay que hacer un trabajo muy profundo, nada de lo que hay que hacer es simple, es imperioso que lleguemos hasta el hueso”. Dijo que no se van a “quedar quietos” ante la grave situación por la que atraviesa la ciudad santafesina: “Vamos a invertir lo que sea necesario, no pueden amenazar al pueblo, no se puede vivir con el corazón en la boca”.

El funcionario nacional, por otro lado, destacó el rol que tendrá la sede de la Unidad de Información Financiera. “La presencia de la UIF es fundamental, hay que seguir el dinero de lo que está sucediendo para romper una rosca que sabemos que nos hacen daño y que es por donde camina el tema más difícil; hay que romper con esa lógica de situación de estar armando desde las casas y estar amenazando al pueblo”, sostuvo.

Ayer, el gobernador Perotti celebró el anuncio de Alberto Fernández. “Cuando el Presidente en los últimos días dijo que 'algo más habrá que hacer', sentimos que se abría una alternativa de interpretar lo que Rosario, lo que la provincia de Santa Fe necesita en este momento”, recordó.

LAS MEDIDAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles.

Visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a Rosario para poner en operaciones este refuerzo.

Participación del Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, en la urbanización de barrios populares.

Firma entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la Unidad de Información Financiera (UIF), de un convenio para instalar una delegación en Rosario.

Firma con la provincia de Santa Fe del Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del RENAPER que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad.

Incorporación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad santafesina.

Intensificación de la custodia a los presos condenados por narcotráfico, que el Presidente advirtió que “pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales”.

Con información de Infobae y TN