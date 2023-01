ANSES: Desde cuándo y dónde se puede presentar la libreta de la AUH en 2023

Durante todo el 2022, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presentaron la libreta para cobrar el 20% retenido del 2021 por cada uno de sus hijos. De hecho, tuvieron tiempo hasta fines de diciembre para hacer el trámite y muchos se preparan para recibir el dinero.

Pero, como la gestión se hace todos los años porque la asignación siempre tiene retenciones, en 2023 se deberá entregar nuevamente el formulario para recibir el monto acumulado, que esta vez será más alto debido a los aumentos del último año.

En esta nota te contamos cuáles son los montos del retenido 2022, cuándo se presenta la libreta 2023 y quiénes cobran próximamente.

¿Cuándo presentar la libreta 2023?

Todavía no hay confirmación de fechas, pero la presentación se hará desde el mes de marzo, lo confirmó el titular de Anses en Jujuy, Adrián Mendieta con el objetivo de que los beneficiarios tengan casi todo el año para realizar la gestión.

“En marzo arrancan las clases y podrán hacer firmar el formulario por el área educativa durante todo el año. Les pedimos a los padres que no esperen hasta el último día para presentar los papeles”.

Cabe recordar que cada año hay tiempo hasta el 31 de diciembre para cumplir con este requisito.

¿Cuánto es el retenido 2022 y cuándo se cobra?

Para calcular el total se suma el 20% retenido de cada mes, en este caso de 2022. Como todos los años hay 4 aumentos por Ley de Movilidad (marzo, junio, septiembre y diciembre) los montos varían y, lógicamente, son más altos que los del año pasado (hasta $10.781 por hijo).

Entonces, las retenciones de todo el 2022 fueron:

Enero y febrero 2022 > $1135,40 (AUH) y $3698,80 (AUH discapacidad)

Marzo, abril y mayo 2022 > $1275 (AUH) y $4153,20 (AUH discapacidad)

Junio, julio y agosto 2022 > $1466,40 (AUH) y $4776 (AUH discapacidad)

Septiembre, octubre y noviembre 2022 > $1694,20 (AUH) y $5518 (AUH discapacidad)

Diciembre 2022 > $1959 (AUH) y $6380 (AUH discapacidad)

En total, el retenido 2022 es de hasta $17.536 o de $57.119 para discapacidad, siempre y cuando los titulares hayan recibido la asignación durante los 12 meses del año pasado.

En cuanto a las fechas, se pagará durante 2023 pero hay que tener en cuenta que se deposita a los dos meses (60 días) desde que se entrega el formulario en ANSES.

Importante: las cifras son estimadas y no oficiales porque ANSES todavía no hizo un comunicado al respecto.

¿Cómo entregar la libreta en 2023?

Si el trámite se mantiene como en 2022, entonces los beneficiarios deberán descargar el formulario ps 1.47 (versión 1.3), llevarlo a completar y firmar (escolaridad, salud, vacunas) para luego entregarlo en una oficina de ANSES sin turno previo. Sin embargo, habrá que esperar a que el organismo publique las indicaciones oficiales, ya que muchas veces la gestión cambia.

Además, no se ha confirmado si en algún momento se podrá cargar por internet o si seguirá siendo presencial como en el 2022.