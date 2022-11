Ara San Juan: qué pasó con el juicio y quiénes están acusados

La causa que investiga el hundimiento del Ara San Juan aún sigue su curso. A 5 años de la tragedia en la que murieron 44 tripulantes aún se desconoce cuándo llegará la instancia judicial para esclarecer los hechos.

El expediente consta de 45 cuerpos, hay más de 30 cajas de documentos reservados, 215 testigos, 4 oficiales de la Marina imputados y otros tres con falta de mérito por falta de pruebas y un pedido de investigación a las autoridades nacionales y de la Armada de ese entonces.

A cinco años de la tragedia la Justicia aún desconoce la mecánica exacta. No se realizaron las investigaciones sobre las imágenes tomadas de los restos del buque de guerra a más de 900 metros de profundidad contenidas en tres discos rígidos extraíbles aportados por la empresa Ocean Infinity; ni se nombró a un equipo de peritos internacionales para llevar adelante la tarea.

La causa judicial, a cargo de la jueza federal de Caleta Marta Yañez está caratulada como “estrago culposo agravado por muerte de 44 personas”. Lleva el número 17379/17. El artículo 189 del Código Penal impone una prisión de “un mes a un año, al que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos” y agrega que “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”. Es decir, es muy poco probable que alguno de los procesados en la causa, en caso de ser encontrados culpables, termine preso.

El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante Marcelo Srur , responsable máximo del arma, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, fueron citados en el expediente en calidad de “testigos”.

Mauricio Macri, el Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, no fue incomodado nunca por la jueza Yañez, a pesar de que el 19 de noviembre de 2020 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada de primera instancia “investigar” a Macri, Aguad y Srur por sus presuntas responsabilidades en el hundimiento del buque de guerra. Hasta ahora. las querellas no han tenido novedades del avance en la investigación sobre las tres altas autoridades.

Una de las querellas está encabezada por Luis Tagliapietra, padre Alejandro Damián, uno de los tripulantes desaparecidos que se especializaba dentro del arma submarina en control de armas. Estaba bajo el mando de Eliana Krawczyk, quien era la única mujer submarinista de la región. La causa también es impulsada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias.

El mismo día que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza Marta Yañez investigar a Macri, Aguad y Srur, confirmó los procesamientos del ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; del ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; del ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y del ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

Todos ellos se encuentran procesados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan”.

En el fallo de 177 carillas, los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman dispusieron el sobreseimiento del ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.

Los jueces, en la extensa resolución, también ordenaron que la jueza de primera instancia arbitre los medios para realizar una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del submarino ARA San Juan por parte de la empresa Ocean Infinity”, una imposición que aún no se materializó.

A su vez le pidieron que se realice una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”. Esto tampoco pasó.

El 24 de septiembre de 2020, y después de conocerse la denuncia por supuesto “espionaje” que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado sobre las víctimas y querellas, la jueza afirmó sobre la causa que ella investigaba: “Me atrevo si se quiere a compararlo: esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro”. La cuestionada frase la dijo en Télam Radio.

Casi dos años después, el 17 de julio pasado, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado por el juzgado federal de Dolores contra Macri y la cúpula de la AFI integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y los ex directores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el ex director de Reunión Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que revistaban en esa repartición. Allí se denunciaba un espionaje por parte del ex presidente y esos ex agentes hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando reclamaban por la búsqueda del submarino.

Las querellas y la fiscalía apelaron la decisión a través de un recurso de casación. Hasta ahora los jueces no tomaron imperio sobre lo que el abogado Tagliapietra calificó como “el evidente, grotesco e inhumano espionaje ilegal sufrido por algunos familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, pero también del buque pesquero Rigel”.

