AUH ANSES: extienden una fecha clave para cobrar un extra de $ 17.536

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) compartió una excelente noticia para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), al simplificar un trámite crucial y extender la oportunidad de recibir un pago adicional. Este viernes, ANSES anunció un beneficio adicional para los titulares de la AUH.

Se trata de la extensión de la fecha límite de presentación de la libreta sanitaria de la AUH, la cual se le exige todos los años a los beneficiarios para que ANSES confirme "el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes" por los que se cobra la asistencia social.

Hasta la prórroga, la entidad a cargo de Osvaldo Giordano había definido como fecha límite para la presentación este viernes 29 de diciembre, sin embargo, ahora se anunció que el mes entrante reabrirá un nuevo período para presentar la libreta: los detalles.

"Con esta presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes", destaca ANSES.

Adicionalmente, una vez que se presente y apruebe la Libreta de AUH anual, se habilitará el cobro del 20% del complemento acumulado, equivalente a $17,536 para enero, y se abonará dentro de los 60 días de entregado el trámite.

Es crucial mencionar que, aunque no se presente la Libreta AUH en el período establecido hasta el 31 de marzo de 2024, los beneficiarios no perderán el acceso al cobro de la prestación. Sin embargo, no podrán recibir el 20% retenido mensualmente durante 2023.

Libreta AUH: el cálculo de las retenciones del 2023

AÑO 2022 AUH - HABERES RETENCIÓN DEL 20% ENERO $ 5677 $ 1135,40 FEBRERO $ 5677 $ 1135,40 MARZO $ 6375 $ 1275 ABRIL $ 6375 $ 1275 MAYO $ 6375 $ 1275 JUNIO $ 7332 $ 1466,40 JULIO $ 7332 $ 1466,40 AGSOTO $ 7332 $ 1466,40 SEPTIEMBRE $ 8471 $ 1694,20 OCTUBRE $ 8471 $ 1694,20 NOVIEMBRE $ 8471 $ 1694,20 DICIEMBRE $ 9795 $ 1959 TOTAL RETENIDO $ 17.536,60

AUH con aumento: ¿cuáles son los nuevos montos?

Con la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno tomó la decisión de aumentar un 100% los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo para contener a los sectores más vulnerables frente a la crisis económica con aceleración inflacionaria.

De esta forma, en enero del 2024 los titulares pasarán a cobrar $ 41.322. Aunque, es necesario recordar que el organismo retiene el 20% del monto mensual, por lo que percibirán un total de $ 33.057.

AUH ANSES: ¿Cuándo cobro en enero 2024?

DNI terminados en 0: martes 9 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 10 de enero

DNI terminados en 2: jueves 11 de enero

DNI terminados en 3: viernes 12 de enero

DNI terminados en 4: lunes 15 de enero

DNI terminados en 5: martes 16 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 17 de enero

DNI terminados en 7: jueves 18 de enero

DNI terminados en 8: viernes 19 de enero

DNI terminados en 9: lunes 22 de enero