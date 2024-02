Cambios en el programa Hogar ANSES: cómo aplicar al plan social y obtener el beneficio en 2024

El Programa Hogar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en marcha para el año 2024, brindando un importante apoyo a aquellos hogares de menores ingresos que necesitan cubrir el costo de las garrafas de gas.

¿Cuáles son los requisitos para beneficio?

Este programa está dirigido a aquellos hogares que no disponen de acceso al gas natural y no están incluidos en la Tarifa Social de este servicio. Además, los ingresos familiares no deben superar los dos salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría C en el monotributo. En algunas regiones específicas, como La Pampa, Neuquén, Río Negro, entre otras, los ingresos no pueden exceder los 2,8 salarios mínimos vitales y móviles.

Programa Hogar: ¿cuánto se cobra por el plan social?

El monto del beneficio no es fijo, pero cubre el 80% del costo de una garrafa de 10kg por mes, establecido por la Secretaría de Energía. Este valor puede variar según el tamaño del grupo familiar. Durante los meses de invierno y para hogares con más de cinco personas, se puede otorgar un beneficio adicional. Además, aquellos que residan en zonas frías designadas por la Ley 27.637 pueden solicitar garrafas adicionales.

¿Cómo solicitar el Programa Hogar 2024?

Para acceder al programa, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a "Mi ANSES" con la Clave de la Seguridad Social. Verificar y cargar los datos correspondientes. Solicitar la tarifa social en la sección de "Programas y Beneficios". Seleccionar la opción del Programa Hogar. Descargar el comprobante como constancia de la solicitud.