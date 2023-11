Carlotto le pedirá una audiencia a Milei: "Debe enterarse cómo trabajamos y qué necesitamos"

Tras el triunfo de Javier Milei, Estela de Carlotto reafirmó este miércoles que hay que "respetar" la voluntad popular tras la victoria del libertario. A su vez, dijo que cuando asuma el presidente electo le solicitará una audiencia para que se entere "cómo" trabajan y "qué" necesitan.

En declaraciones radiales a Delta FM 90.3, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló que "el pueblo votó a una persona en la que nosotros no creemos, pero como el soberano votó, el respeto hay que tenerlo".

En la misma línea, sumó: "Tenemos que seguir trabajando y luchando cuando Javier Milei tome el mando real le vamos a pedir, como les hemos pedido a todos los presidentes. Queremos una audiencia para que se entere cómo trabajamos y que necesitamos".

La titular de la organización de derechos humanos expresó que ya pasaron por otras épocas peores: "Peleamos durante la dictadura, y ahora con el reconocimiento nacional e internacional, vamos a pasar esta etapa que es una de las tantas malas que pasamos", señaló.

Además, Carlotto dijo estar a la expectativa de la reunión que tendrá este miércoles entre la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y quien será su sucesora, Victoria Villarruel.

"No me la puedo imaginar. Son dos personas inteligentes, Cristina ya sabemos quién es, y a Victoria le encanta hablar mal de mí, pero no me afecta porque ya pasó. Lo más importante es sostener el espacio que tiene Abuelas para que no se cierre. También queremos que siga funcionando la Secretaría de Derechos Humanos, y que la ex Esma sea respetada como espacio porque fue reconocida por la Unesco", destacó.