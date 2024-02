Caso Cecilia Strzyzowski: los Sena habrían falsificado la firma de la joven en los papeles de divorcio

Una pericia caligráfica determinó que la firma de Cecilia Strzyzowski en la demanda de divorcio es falsa. Los fiscales de la causa sospechan que el clan Sena la habría adulterado por motivos económicos.

La joven chaqueña asesinada en junio del 2023 estaba casada con César Sena, uno de los principales sospechosos en el crimen, hijo de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, los piqueteros más poderosos de Chaco que también están presos.

Cecilia y César Sena se separaron a penas cuatro días después de contraer matrimonio, pero ni siquiera la mamá de Cecilia lo sabía. Todo salió a la luz después de la desaparición y asesinato de la víctima.

Para la Justicia, la familia de su esposo clonó su firma para romper el vínculo y evitar que se quede con su fortuna.

El hecho de que solo estuvieran casados menos de una semana despertó las sospechas de los investigadores. La teoría más fuerte que se maneja es que se trató de un crimen por dinero y poder.

Por este motivo, el equipo de fiscales que interviene en la causa solicitaron la realización de una pericia con expertos en caligrafía, que estuvo a cargo del Gabinete Científico Judicial de Chaco.

La comparación se hizo con una firma que la víctima dejó estampada en el acta de matrimonio, hecha ante el juez y los testigos de la boda que se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2022.

Los resultados dieron positivo y se descubrió que se manipuló el sello de identidad de la víctima.

La conclusión de la pericia caligráfica de la firma de Cecilia. (Foto: TN)

Un crimen sin cuerpo, pero con decena de pruebas

El 2 de junio, Cecilia Stryzowsky fue vista con vida por última vez. Durante estos cinco meses se hicieron allanamientos y excavaciones para encontrar sus restos. El cuerpo no apareció, pero sí huesos humanos calcinados de los cuales no se pudo extraer ADN. Para la Justicia, no hay dudas de que pertenecen a la joven chaqueña.

Los imputados en la causa por el femicidio de Cecilia son seis, tres de ellos de su círculo íntimo: su exesposo César Sena, y el matrimonio de dirigentes piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena, suegros de la víctima.

Los siete imputados por el femicidio de Cecilia están en prisión. (Foto: TN)

También cayeron los presuntos encubridores, dos parejas de caseros que colaboraban con el clan en el barrio que lleva el nombre del líder del movimiento kirchnerista. Se trata de José Obregón y su esposa, Fabiana González, como así también Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso.

Todos ellos están detenidos con prisión preventiva. Los fiscales tomaron la decisión de que todos permanezcan en prisión, ya que sostienen que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juicio contra los principales sospechosos está cada vez más cerca.

