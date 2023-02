Caso Lucio Dupuy: los fiscales aseguraron que las condenadas no tienen posibilidad de salir en libertad

Luego de que se conociera que la decisión de la Justicia de La Pampa de condenar a prisión perpetua a las autoras del crimen del niño Lucio Dupuy, asesinado en noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti (26) y su pareja Abigail Páez (28), la fiscal Verónica Ferrero afirmó este viernes que "no tienen posibilidad de salir en libertad".

"Lo que tienen que saber es que esta prisión perpetua que acaban de disponer los jueces, conforme a lo que establece nuestra ley aplicable, es una pena de por vida. No tienen posibilidad de salir en libertad", aseguró la fiscal en declaraciones a la prensa.

Además, aclaró que no tienen la posibilidad de solicitar la libertad condicional porque "el artículo 14 del Código Penal establece que las personas que son condenadas por este tipo de delitos no pueden pedir, trascurridos los 35 años ni transcurrido ningún término, la libertad condicional".

"Hoy por hoy, nuestro Código Penal hace una distinción. Hay delitos que son muy graves, por ejemplo el que cometieron las imputadas, por los cuales no se otorga la libertad condicional. En los demás casos son 35 años que deben cumplir con todos los reglamentos carcelarios, tener buena conducta, y sí pueden solicitar la libertad condicional", puntualizó.

Consultada acerca de si van a apelar la absolución del delito de abuso sexual a la madre de Lucio, Ferrero detalló: "Por supuesto que estamos analizándolo y desde la fiscalía va a haber una impugnación en ese sentido".

"No porque vaya a modificar la pena, eso quiero que quede claro. No es que le vaya a corresponder una pena más grave, porque ya le pusieron la pena más grave que prevee el Código Penal argentino, sino que por una cuestión de que los hechos ocurrieron de esa manera y queremos que esté establecido en la sentencia todos los hechos por los cuales fueron imputadas ambas acusadas", subrayó.

La fiscal también explicó lo que implica el hecho de que Espósito Valenti haya sido condenada a prisión perpetua con más "accesorias del artículo 12" del Código Penal: "Es una inhabilitación especial respecto de la administración bienes. Toda persona condenada a más de tres años de prisión la pierde".

En cuanto al rechazo del Tribunal a la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por "odio de genero", Verónica Ferrero indicó: "No había sido solicitado desde un principio por la fiscalía porque hicimos dos pericias psicológicas y dos pericias psiquiátricas a ambas acusadas y esas pericias no daban cuenta de que hubiese existido odio de género. Esto es que hubiesen dado muerte a Lucio Dupuy por una cuestión de su género. Por esa razón, desde un comienzo no lo habíamos sostenido".

"La querella sí lo sostuvo porque ellos cuentan con una pericia de un profesional que ellos contrataron que les daba cuenta de que esta posibilidad existía. Es por eso que la querella lo sostiene y seguramente será materia de impugnación", agregó.

Por último, indicó que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez "por ahora continuarán detenidas donde están y eventualmente será decisión del Sistema Penitenciario Federal disponer dónde se van a quedar alojas y en qué condiciones: si van a estar separadas o juntas".

"No es una decisión que tome la fiscalía o que tomen los jueces. Una vez que quede firme la sentencia, ellas comienzan a cumplir la pena de prisión y ahí se va a disponer en qué lugar pueden cumplirla", concluyó.

