César Sena se confesó con un cura y culpó a su mamá del asesinato de Cecilia Strzyzowski

César Sena, detenido como presunto asesino de Cecilia Strzyzowski, comunicó el martes a la fiscalía que necesitaba ver a un sacerdote. Quien concurrió a la Comisaría Sexta de Resistencia fue el párroco Rafael del Blanco y un día después reveló el contenido de esa charla en una entrevista con Diario Chaco. Lo principal: señaló a su madre, Marcela Acuña, como culpable.

Del Blanco dijo que Sena se encuentra “en estado de angustia” y añadió: “Tiene 19 años e inclusive, psicológicamente, más chiquito porque todos sabemos lo consentido, cuidado y mimado que fue. Yo no lo excuso de nada si es que él llegó a hacer algo”.

Aclaró que “no se confesó” porque él le advirtió que la confesión requiere “contar la verdad absoluta porque sino Dios no puede perdonar lo que uno no reconoce como culpa”, ante lo que el joven se quedó en silencio.

“Me hablo sobre su estado de angustia en relación a lo que le espera, que su vida está arruinada. Está muy enojado sobre todo con su mamá, me parece; no así con su papá. En un momento dado a él se le escapa diciéndome: ´Padre, ¿será que alguna vez podré perdonar a mi madre lo que me hizo?´. Hay que tomarlo con pinza, pareciera que él está midiendo y calculando todo lo que dice”.

Según el relato del sacerdote, Sena le contó que en determinado momento de ese jueves Acuña lo manda a un lugar (cree que Colonia Benítez) y cuando él volvió Cecilia ya no estaba. Que le dijeron que ella se había ido después de una fuerte discusión con Acuña.

Sena todavía no prestó declaración indagatoria en la causa por el homicidio por el que están imputados como autores materiales él y sus padres, los piqueteros oficialistas Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y cuatro colaboradores de su organización.