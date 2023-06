César Sena pidió declarar por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete detenidos como acusado del femicidio de la joven de 28 años que es buscada desde el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitó esta madrugada ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia, informaron fuentes judiciales.

Los voceros detallaron que Sena (19) solicitó declarar durante la madrugada desde su lugar de detención, la comisaría 3ra. de Resistencia.

Por tal motivo, el Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, se presentó en la dependencia para cumplir con la medida.

Si bien no se dio a conocer el contenido de la declaración del imputado, una fuente del caso señaló a esta agencia que hasta el momento no está previsto que se realicen procedimientos vinculados a sus dichos.

En tanto, ayer se realizaron allanamientos en un campo y en una vivienda perteneciente a los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena y también detenidos por el caso, y en otro domicilio vinculado a Gustavo Obregón, otro de los apresados por el presunto femicidio de Strzyzowski.

En esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir que ahora serán analizadas por peritos en busca de rastros de la joven desaparecida hace 13 días.

El primero de los allanamientos se llevó a cabo en Puerto Tirol, en una zona rural conocida como "Granjita Abuela Ema", a aproximadamente cinco kilómetros y medio de la ruta nacional 16, donde hay una propiedad del matrimonio integrado por el referente social, líder piquetero y exprecandidato a diputado provincial Sena y su esposa, Marcela Acuña, candidata a intendenta.

Según las fuentes, los pesquisas se dividieron en tres grupos y rastrillaron el predio durante más de tres horas junto con dos perras especialmente entrenadas para rastrear restos humanos.

Además, utilizaron una retroexcavadora en zonas donde se apreciaba que hubo movimiento de suelo, aunque el resultado de la diligencia fue negativo.

Luego, según las fuentes, el fiscal Cáceres Olivera supervisó un allanamiento en otra vivienda del matrimonio Sena, situada en el barrio Villa Itatí, de Resistencia, donde la policía secuestró prendas de vestir de interés para la causa.

Tras ello, el EFE dispuso un tercer operativo de urgencia en el departamento que alquilaba Obregón, donde secuestraron la ropa con la que habría llegado el viernes 2 de junio al domicilio de Emerenciano Sena, último lugar en el que fue vista con vida Cecilia.

En la causa se encuentran detenidos Sena y su esposa Acuña, su hijo César, Melgarejo y su esposa Graciela Reynoso, Fabiana González (asistente personal del matrimonio Sena), y su pareja Obregón."No hay todavía un móvil del hecho, se siguen muchas hipótesis, la causa está en plena investigación.

No podemos descartar ni de afirmar nada. Somos conscientes de que existe la posibilidad encontrarla sin vida", afirmó un investigador, quien aclaró que, de todas formas, los detenidos quedaron imputados ayer del femicidio de la joven.

En tanto, el Equipo Fiscal aguardaba para las próximas horas los resultados de distintos peritajes a los restos óseos y posibles manchas hemáticas halladas en dos propiedades de la familia Sena.

Las personas imputadas

Según las fuentes judiciales, César Sena, esposo de la víctima, está acusado de ser coautor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)".

Sus padres, fueron señalados como coautores del "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que Melgarejo, Reynoso y Obregón fueron indagados como partícipes secundarios del "homicidio agravado" de Cecilia y, finalmente Fabiana González como partícipe necesaria del "homicidio agravado".

En tanto, anoche se realizó una multitudinaria marcha en el centro de la ciudad de Resistencia de la que participaron familiares, amigos y vecinos de Cecilia, en la que reclamaron "justicia" y prisión perpetua para las siete personas detenidas.

La joven fue vista por última vez el 1 de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo. El contacto finalizó en la madrugada del jueves 2 cuando dejó de responderle mensajes vía WhatsApp.

La renuncia de Juan Díaz

El miércoles por la mañana, Juan Díaz, ex abogado defensor de César Sena, Fabiana González y Gustavo Obregón, anunció públicamente su renuncia a la causa. En declaraciones a la prensa, el abogado habló de "diferencias irreconciliables" y "pruebas contundentes".

"Hoy miré el expediente y se han incorporado pruebas muy contundentes que lamentablemente me llevan a tener diferencias irreconciliables con mis ex defendidos", anunció Juan Díaz a la prensa en la mañana del miércoles, confirmando su renuncia.

"Son indicios que ya no me permiten tener el mismo convencimiento respecto a la causa que tenía hasta anoche. Por una cuestión ética no voy a seguir defendiendo una causa en la que yo no creo", detalló.

En tanto, consideró que el hecho del que se acusa a quienes eran sus defendidos, "con los nuevos elementos, ya estaría probado".