Comienza el juicio oral contra el exentrenador de fútbol femenino de Boca acusado de abuso sexual

Este viernes se conocerá el veredicto en la causa por abuso sexual que tiene a Jorge Martínez, exentrenador del equipo de fútbol femenino de Boca Juniors, como acusado. La denuncia la había realizado en abril del año pasado Florencia Marco, quien se desempeñaba como jefa de prensa del plantel.

El juicio oral inicia a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral número 22, a cargo del juez Sergio Paduczak. Se espera que la resolución esté en esta misma jornada.

La audiencia constará de las declaraciones testimoniales de los testigos de parte de la denunciante y también de Martínez. Muchas de las personas que se presentarán están vinculadas al club Boca Juniors.

Finalmente, las partes harán sus alegatos y la jornada cerrará con el veredicto. De ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple, Jorge Martínez podría recibir una pena de entre seis meses y cuatro años.

La denuncia contra Jorge Martínez

Florencia Marco declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez. Señaló que fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla, el predio donde se entrena el Xeneize.

“(Martínez) me empezó a intimidar desde el primer día”, sostuvo la joven tiempo atrás en diálogo con TN. Al momento de la denuncia, ella llevaba once años de trabajo ininterrumpido en Boca.

Florencia Marco

El DT, que había asumido el cargo en enero de 2022, comenzó a incomodarla con diferentes acciones: miradas sobre su cuerpo, gestos lascivos, invitaciones a pasar tiempo con él (“¿Por qué no llegás temprano así tomás mate conmigo en el vestuario?”) y hasta roces o toqueteos.

La jefa de prensa del equipo empezó a cambiar sus rutinas: modificó su forma de vestir y hasta estacionaba su auto más lejos para que Martínez no advirtiera su llegada. También recibió comentarios de otras empleadas del club que estaban sufriendo lo mismo.

Hubo un hecho puntual que generó aún más angustia en Marco. “Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: 'Tomá, acá guardás todos sus secretos'. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: '¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!'. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con futbol masculino y nunca me pasó algo similar”, relató.

Unos días después, la joven enfrentó al DT para expresarle sus incomodidades y él se excusó diciendo que tan solo se trataba de una broma. En ese momento se desataron los peores temores de Marco: “No quería ir a trabajar porque tenía miedo de ser violada”.

Qué pasó con el trabajo de Jorge Martínez en Boca

Hasta el momento de la denuncia, Martínez se desempeñaba como entrenador del equipo de fútbol femenino de Boca. Tras hacerse público el caso, la dirigencia decidió “licenciarlo” de sus funciones “hasta tanto se diluciden las responsabilidades”. Desde ese día, no volvió a trabajar en el club.

