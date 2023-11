Cómo será la misión del FMI que va a investigar si el crédito de Macri se usó para fugar dinero

El FMI confirmó que someterá a investigación el destino del crédito stand by concedido a Mauricio Macri , para determinar la legalidad y legitimidad del préstamo más grande de la historia del organismo, concedido durante la presidencia de la francesa Christine Lagarde.

El desembarco de la misión coordinada por la "Oficina de Evaluación Independiente" será el próximo 27 de noviembre.

"Voy a dar una primicia porque creo que hasta puede ser un tema de repercusión internacional", dijo el candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa en la entrevista con Luis Majul por LN+.

En paralelo, los diputados nacionales Alejandro "Topo" Rodríguez y Natalia de la Sota solicitaron al Poder Ejecutivo que instruya al director ejecutivo Alterno ante el FMI, Sergio Chodos, para que solicite a ese organismo "extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina".

Los legisladores pidieron que sea el propio Fondo el que investigue si los "recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, incumpliendo de esa forma con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en particular con el artículo VI".

Fondo Monetario Internacional

Hay una "fuerte injerencia" del Departamento de Estado de EEUU para que se evalúe la modificación del artículo VI del acta constitutiva del FMI, tal como expresó una fuente desde Nueva York.

El artículo VI del acta constitutiva del FMI establece que "un miembro no podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida importante y que el Fondo podrá solicitar a un miembro que ejerza controles para impedir tal uso de los recursos generales del Fondo. el fondo. Si, después de recibir dicha solicitud, un miembro no ejerce los controles apropiados, el Fondo podrá declarar al miembro inelegible para utilizar los recursos generales del Fondo".

Lo que tiene que establecer el Fondo Monetario Internacional es "si los recursos del Stand By ingresaron por una ventana e inmediatamente salieron por otra para fugar divisas del país (outflows), no se cumplió con el propósito de la asistencia. Por el contrario, en lugar de estabilizar la balanza de Pagos y de robustecer reservas, se trató solo de una ayuda para los bancos comerciales", afirmó una fuente que conoce de cerca al organismo. "La investigación haría mella en cómo aplicaron los recursos del Standy By para la formación de activos externos, la fuga de divisas", dijo la fuente.

Así lo confirmó Massa. "A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018. Y manda una comisión hacia la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66%, que según la Auditoría General de la Nación (AGN), que es un órgano que maneja la oposición, lo lidera el radicalismo, que no se utilizó para financiar ni hospitales, ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión como Templeton, BlackRock, entre otros", dijo el ministro.

Fuente: La Política Online.