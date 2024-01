Compra de dólares: cómo pedir la devolución de percepciones en AFIP

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha activado la opción para solicitar la devolución de percepciones de Ganancias y Bienes Personales generadas por la compra de dólar ahorro y gastos en el exterior durante 2023. Esta oportunidad, que inició el 1 de enero, permite a los contribuyentes recuperar el 35% adelantado por el Impuesto a las Ganancias en transacciones con dólares o gastos en moneda extranjera, como el conocido dólar "turista" para servicios y pasajes al exterior, según lo establecido en la Resolución 4815.

No hay plazo límite para presentar la solicitud, y aquellos empleados que no hayan experimentado retenciones en sus recibos de sueldo durante 2023, así como aquellos que no estén inscritos en el impuesto, pueden acceder a esta devolución.

Para solicitar la devolución, es necesario seguir estos pasos:

Empleados con retenciones de Ganancias en 2023:

Informar las percepciones 2023 en el SIRADIG para que el empleador realice la devolución en la liquidación anual (mayo 2024).

Inscriptos en el impuesto (empleados o autónomos):

Pueden considerar las percepciones en la DDJJ anual que deben presentar en junio 2024. Aquellas practicadas entre el 23/11 y 13/12 se incluyen en la siguiente DDJJ con vencimiento en 2025.

Quiénes pueden solicitar la devolución y cuándo:

Después de finalizado el año calendario en el que se produjo la percepción, podrán solicitar la devolución aquellos que: No estén inscritos en el impuesto a las ganancias ni deban inscribirse. Estén inscritos en el impuesto a las ganancias pero no en bienes personales, exclusivamente por percepciones bajo el código 219. No estén inscritos en el impuesto sobre bienes personales ni deban inscribirse. Estén inscritos en el impuesto sobre bienes personales pero no en ganancias, exclusivamente por percepciones bajo el código 217. Trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de retenciones de ganancias por su empleador. Trabajen en relación de dependencia y, siendo pasibles de retenciones por su empleador, les hayan hecho la percepción bajo el código 219.



Documentación necesaria para la solicitud:

Antes de hacer la solicitud, los contribuyentes deben: Contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. Informar la CBU de la cuenta bancaria para la devolución. Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico.