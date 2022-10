Compró una galletita con jamón y queso, pagó $1100 y se hizo viral

Un usuario compartió en Twitter algo que le llamó la atención: le cobraron por un sándwich de jamón y queso hecho con galletitas de agua. El tuit se viralizó rápidamente y generó opiniones encontradas: hubo quienes criticaron al bar mientras que otros culparon al hombre por no mirar antes la carta.

"Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mier... que es una criollita con una feta de jamón y queso de mier.... Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura", escribió German Fermo, quien compartió lo sucedio en su cuenta junto con la imagen del plato en cuestión.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado y tras la queja del usuario, el hombre recibió la cuenta donde confirmaba el costo del "sándwich mixto y cocido".

La imagen rápidamente se viralizó y causó revuelo en las redes sociales. Más de 9 mil me gusta y 900 retuits acumuló en tal solo algunas horas. “Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. '¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrás confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al spiedo', le dije”, relató a Infobae.

“Ni bien pagué, tuiteé lo que me había pasado porque no lo podía creer: una galletita de agua, dos fetas de jamón, dos de queso y otra galletita de agua... es un delirio lo que me cobraron”, agregó.

Los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto. Hubo quienes lo criticaron por no mirar antes la carta y lo culparon por ello, y quiénes hicieron memes sobre el insólito costo. “Oferta y demanda. El precio estaba en el menú, con lo que la transacción fue voluntaria. Si usted se olvidó de leerlo antes de ordenar, no es culpa del mozo”, escribió uno.

La respuesta del restaurante

“Viene con dos fetas de jamón y dos de queso. No sé por qué tanto revuelo con el precio: figura en el menú. Es un problema de esta persona si no lo miró antes”, dijo José, el encargado de turno de La Biela, uno de los bares más emblemáticos de la Ciudad, a Infobae. Además, explicó los precios que se manejan en el lugar: “Una medialuna con jamón y queso cuesta lo mismo que la Traviata: 1.100 pesos y una medialuna sola, 230 pesos”.