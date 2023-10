Con el Previaje como impulso, 1,5 millón de turistas viajaron este finde largo por el país

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que durante este fin de semana largo viajaron por el país 1.500.000 de turistas, un 15% más que el año pasado, y gastaron $ 111.145 millones, con una suba del 8,3% de gasto promedio a valores constantes en la comparación interanual.



La entidad atribuyó este fenómeno turístico al impulso del Previaje, el programa turístico impulsado por el Gobierno, y la llegada de visitantes internacionales.



"Frente al mismo fin de semana del año pasado, viajó un 15% más de turistas y el desembolso económico tuvo un aumento real de 20,9%", señala el trabajo de CAME.



En este sentido, indica que "los turistas gastaron, en promedio, $ 22.187 diarios cada uno, y la estadía media fue de 3,3 días".



En cuanto al desagregado de los turistas internacionales, se informó que a "la Patagonia arribaron miles de visitantes chilenos, mientras que en el Litoral se destacaron los uruguayos y brasileños"



"Por el Norte llegaron viajeros de Paraguay y Bolivia, entre otros", agregó el informe de CAME.



Los centros más concurridos fueron Salta, Mar de las Pampas, Mar del Plata. Sierra de la Ventana, Villa General Belgrano, Esteros del Iberá, San Rafael, Villa de Merlo, Bariloche, Puerto Madryn, Esquel y Gualeguaychú, casi todos con plena ocupación.

Por su parte, en base a datos del Observatorio Argentino de Turismo, los destinos que registraron ocupación hotelera plena fueron Salta, Cafayate, Quebrada de Humahuaca, Villa Unión (Talampaya), Puerto Iguazú, Esteros del Iberá, Federación, Carlos Paz, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita, Potrero de los Funes, San Rafael, Villa Gesell, Sierra de la Ventana, Bariloche, Esquel, Puerto Madryn, El Calafate y Tolhuin.



En tanto, Mar del Plata, Tandil, Pinamar, CABA, Tafí del Valle, Colón, Mendoza, Potrerillos, Calingasta, Merlo, La Cumbre, La Falda y El Bolsón marcaron un nivel del 90% de ocupación hotelera.



En lo que va de 2023, los fines de semana largos y las temporadas de verano e invierno sumaron alrededor de 50 millones de viajes turísticos por todo el país, que inyectaron en las economías regionales más de $ 2,27 billones en alojamiento, comidas, transporte, compras y recreación.



Por zonas turísticas, en base a datos del Observatorio Argentino de Turismo, en la Costa Atlántica los mayores niveles de ocupación hotelera se dieron Mar del Plata (90%).

Villa Gesell (94%), Mar de las Pampas (98%), Costa del Este (100%), San Clemente del Tuyú (91%), San Bernardo (73%), Cariló (80%), Pinamar (75%), Monte Hermoso (85%), Tigre (80%), Sierra de la Ventana (95%) y Tandil (90%).



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, el nivel de ocupación fue del 85%.



En Córdoba, el mayor nivel de ocupación hotelera se registró en Alta Gracia (100%), Villa Carlos Pas (99%), La Cumbrecita (99%), Villa General Belgrano (97%), Santa Rosa de Calamuchita (96%) y La Cumbre (93%), entre otros destinos.



En las provincias del Litoral, en tanto, Puerto Iguazú tuvo un nivel de ocupación hotelera del 95%, al igual que la Ciudad de Corrientes (95%) y Federación y Colón, estas últimas en Entre Ríos, ambas con el 95%.

En el norte argentino , el mayor nivel de ocupación se registró en Cafayate, con el 100%, seguido por la Ciudad de Salta (98%), la Quebrada de Humahuaca (95%) , Tafí del Valle (90%), Andalgalá (99%), Antofagasta de la Sierra (98%), El Rodeo (100%), Fiambalá (99%) y Tinogasta (100%).

En las provincias cuyanas se destacaron la Ciudad de San Juan (84%), Calingasta (93%), Mendoza capital (90%), San Rafael (95%), Potrerillos (90%), Merlo (90%) y la Ciudad de San Luis (95%).



Por último, en la Patagonia los puntos turísticos con mayor ocupación hotelera fueron San Carlos de Bariloche (100%), Viedma (90%), El Bolsón (85%), Esquel (100%), Puerto Madryn (100%), San Martín de los Andes (70%), El Calafate (95%), Ushuaia (85%) y Tolhuin (96%).

Fuente: Télam