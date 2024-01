Confirman en Salta un caso de sarampión en un bebé de 19 meses: cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud de Salta confirmó un caso de sarampión en un niño de 19 meses de edad. Según señalaron desde la cartera sanitaria, el menor no había sido vacunado. Asimismo, indicaron que “el caso no cuenta con antecedentes de viaje y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio de los síntomas”.

Mediante un comunicado, la cartera sanitaria salteña confirmó un caso de sarampión en la provincia, el cual fue detectado en un bebé de 19 meses. De acuerdo al documento, “el 16 de enero, un efector privado de la Provincia notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso de enfermedad febril exantemática, sospechoso de sarampión, iniciándose la investigación epidemiológica y acciones de control”.

Según relataron, el menor “presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis el día 2 de enero”, siendo que, tres días después consulta, “se internó por neumonía en una clínica privada presentando aislamiento de neumococo en muestra respiratoria. El día 9 de enero - continúa el documento - se toma una muestra de suero y el 16 de enero se informa IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado”.

“Esta muestra de suero junto con las muestras para detección viral fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmando la infección por serología y detección de virus sarampión por RT-PCR en orina e aspirado nasofaríngeo el día 19 de enero”, aseguraron en el comunicado y advirtieron que “se encuentran en desarrollo estudios para genotipificar el virus”.

Un punto que destacaron desde el Ministerio de Salud provincial es que “el caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas”. “Los equipos de respuesta rápida (ERRA), local y provincial, se encuentran realizando la investigación epidemiológica y las acciones de control de foco correspondientes”, agregaron.

Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire y puede derivar en complicaciones graves y hasta provocar la muerte, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, asegura que “se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda” y puede afectar a cualquier persona, aunque es más común entre los niños.

Por su parte, el Ministerio de Salud argentino destaca que esta enfermedad viral es “eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa”. “Las manifestaciones clínicas son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Puede presentar complicaciones como ser neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera. No tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1000 personas no vacunadas”, agrega.

sarampion-caso-argentina-

La principal medida de prevención es la vacunación, siendo que entre el 2000 y el 2021 evitó 56 millones de muertes, de acuerdo a datos de la OMS. “Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al cuerpo a combatir el virus”, indica el máximo ente sanitario internacional.

La importancia de la vacunación

“Es importante recordar que para sostener los logros de eliminación de sarampión y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere alcanzar y sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos sospechosos y así evitar su diseminación”, resaltaron desde la cartera sanitaria salteña.

El esquema de vacunación instaurado dentro del Calendario Nacional de Vacunación argentino establece:

De 12 meses a 4 años : deben acreditar una dosis de vacuna triple viral.

: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral. Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965 : deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

vacunacion-sarampion-y-rubeola-jujuy

Vale recordar que la Región de las Américas certificó la eliminación de la circulación endémica del virus del sarampión en el año 2016, siendo la primera y única región en lograr este objetivo. El último caso endémico en Argentina se registró en el año 2000, “desde entonces se registraron brotes de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación”, recordaron desde la cartera sanitaria salteña.

Y resaltaron que “el mayor brote se registró entre las semanas epidemiológicas (SE) 35 del año 2019 y la semana 12 del año 2020, con un total de 179 casos”. En tanto, en 2022, “se registraron dos brotes de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires y en Vicente López (Provincia de Buenos Aires): el primero en SE 13 correspondió a un caso importado y el segundo en SE 28, éste último fue un caso de origen desconocido. Ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios”.

Fuente: Infobae