¿Conviene cargar nafta súper en lugar de premium?: qué combustible es mejor para ahorrar

En un contexto de aumentos constantes en los precios de los combustibles, los conductores se enfrentan a la pregunta de si cargar nafta súper en lugar de premium puede representar un ahorro significativo. Los recientes incrementos han ampliado la brecha entre ambos tipos de combustibles, generando dudas entre los usuarios sobre cuál es la mejor opción. Aquí te brindamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Diferencias de precio y opciones disponibles

Históricamente, la diferencia de precio entre la nafta súper y la premium en el mercado argentino ha oscilado entre el 22% y el 28%. Sin embargo, tras los últimos aumentos, esta brecha supera los $100 por litro, llegando a fluctuar entre $120 y $140. Para un tanque promedio de 50 litros, esto implica un gasto de alrededor de $30,500 si se opta por nafta súper y $37,500 si se elige combustible premium.

Viabilidad de cargar ambos combustibles

Ante la crisis económica, surge la interrogante de si es posible cargar cualquiera de estos combustibles en un automóvil actual. La respuesta es afirmativa en la mayoría de los casos. En décadas pasadas, la nafta común y la súper coexistían en Argentina. Con la llegada de autos importados y nuevas tecnologías en los años 90, surgió la nafta premium, que se diferenciaba por su mayor calidad y número de octanaje.

Historia y evolución de los combustibles en Argentina

En el pasado, la nafta común generaba problemas, como el "pistoneo", debido a su bajo octanaje. Sin embargo, con la mejora de la nafta súper, esa necesidad disminuyó. La nafta premium, conocida como "sin plomo", surgió con octanajes superiores a 95 y ofrecía limpieza adicional en los conductos del motor. Con el tiempo, la nafta común desapareció, y la súper, sin plomo, se convirtió en la opción más accesible.

¿Cargar premium o súper? Mitos y realidades

El mito de que los autos modernos deben usar exclusivamente combustible premium surgió en una época en la que la nafta súper aún no había mejorado su calidad. En la actualidad, el 95% de los vehículos en el mercado argentino sugieren simplemente un octanaje mínimo de 94 o 95. La nafta súper de buena calidad, almacenada correctamente, es suficiente para un rendimiento óptimo sin riesgos.

Beneficios de la nafta premium

Aunque la mayoría de los autos pueden funcionar sin problemas con nafta súper, las naftas premium ofrecen una mayor calidad de limpieza del combustible y contienen aditivos que benefician la vida útil de los componentes mecánicos del motor. Cargar nafta premium puede considerarse un lujo ocasional, pero no esencial para el rendimiento del vehículo.

Consejo importante: evitar combinar súper con aditivos

Si se determina que el combustible súper es suficiente para el motor, no es recomendable cargar súper y agregar un aditivo para reemplazar las cualidades de la nafta premium. En vehículos aún bajo garantía, aplicar un aditivo no recomendado puede causar daños no reconocidos por la marca, afectando la cobertura de garantía.