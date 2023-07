Crimen de Joaquín Sperani: el abogado no descarta que hayan participado más personas

El abogado que representa a la familia de Joaquín Sperani (14), el adolescente de 14 años asesinado a golpes presuntamente por un amigo y compañero del colegio de la misma edad en la localidad cordobesa de Laboulaye, dijo que no está descartada la participación de otras personas en el crimen.



Raúl Frencia, quien se constituyó como representante legal de Martín Sperani y Marcela Flores, padres de la víctima, dijo a canal 12 de Córdoba que "la investigación está en curso, todavía no ha concluido, faltan elementos", y agregó que la hipótesis de familia de Joaquín es que "podrían haber participado otras personas".



"No creo que hayan tenido un problema como para actuar de la manera que lo hizo este chico", dijo Frencia al referirse al motivo del ataque que se le atribuye a otro adolescente de 14 años que se encuentra alojado en un instituto de menores de la ciudad de Córdoba.



Ambos "se conocían desde el jardín, se frecuentaban en sus casas, al igual que sus padres. Había una relación de amistad y de confianza", remarcó el letrado, y añadió que para ambas familias fue algo "inaudito" lo ocurrido.

Frencia manifestó que el juez de de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro, mantiene la causa con "secreto de sumario", por lo tanto desconoce los elementos de pruebas que tiene.

"Todavía no tenemos formalmente las conclusiones de la autopsia. Me he enterado por los medios" de los resultados, dijo el abogado, quien adelantó que en la jornada de hoy va a concurrir al juzgado para solicitar algunas medidas procesales como el del "rastreo de las cámaras de seguridad de la zona".



Es que para el querellante es importante determinar si el jueves 29 de junio, el día que desaparece Joaquín, "los chicos ingresaron solos o con otras personas" a la vivienda abandonada donde fue hallado el cuerpo de Joaquín el pasado domingo, y en ese punto quizás las imágenes de las cámaras puedan arrojar algo de claridad.

La desaparición de Joaquín

De acuerdo a lo que consta en la causa, Joaquín desapareció el pasado jueves cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.



Las cámaras se seguridad de la zona analizadas hasta el momento muestran el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.



Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases -ya que según explicaron nunca les avisaron desde el colegio que su hijo no había concurrido- y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda.



Finalmente, el domingo, el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo de Joaquín, que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley.



La autopsia determinó que el chico tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo y daño encefálico que derivó en su muerte.

Fuente: Télam