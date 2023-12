Cuál es la mejor forma de invertir el aguinaldo

Llega diciembre y con ello el cobro del aguinaldo pero este año es bastante particular. En diciembre asume un nuevo presidente con un perfil completamente diferente al predecesor. Así en medio en el inicio de una nueva gestión es que llegamos a fin año. Si el lector esta pensando ¿es posible invertir en este contexto? la respuesta es, siempre es un buen momento.

Perfiles moderados

Desde Cocos Capital en sus recomendaciones dieron tres opciones: dólar MEP, Cedears y Obligaciones Negociables. Ante porqué elegir contar con dólar billete explicaron: "Para aquellos inversores conservadores que quieran tener sus ahorros en dólares, la alternativa más popular, atractiva y usualmente segura es el dólar MEP. Para aquellos con un horizonte de inversión de al menos 3 meses, el dólar MEP se presenta como la mejor opción para preservar el poder adquisitivo del aguinaldo".

La otra opción que pensó Cocos es en un horizonte de mediano plazo (al menos 2 años) y estar dolarizados implícitamente, es decir invertir en pesos y estar cubierto. Desde Cocos recomendaron el SPY, que reúne a las 500 compañías más grandes del mercado norteamericano y Coca Cola (KO) por su gran liquidez y por el atractivo que generan este tipo de empresas de sectores de bienes de consumo y más defensivas.

Por último, para quienes busquen cubrirse ante una eventual suba del tipo de cambio y obtener una renta fija en dólares, Cocos Capital recomendó estas Obligaciones Negociables: "Para inversores conservadores una opción es la ON YPF 2026, Ticker YMCHD con un rendimiento a hoy de 6,54%. Para aquellos moderados Telecom 2026, Ticker TLC1D con un rendimiento a hoy de 9,94%".

Desde Banza pensaron para este perfil la opción de Fondos Comunes de Inversión: "La cartera conservadora está pensada para los usuarios de perfil moderado, horizonte de inversión de mediano plazo y ofrece diversificación con corporativos de alta calidad crediticia (FCI Adcap Renta Fija) y protección contra inflación (FCI Adcap Cobertura). Por su parte, el posicionamiento en money market (FCI Adcap Ahorro Pesos) baja la duración de la cartera y la volatilidad. La cartera conservadora tiene una TNA del 135%".

Por último Maximiliano Donzelli Head de Research de IOL invertironline recomendó liquidez 15%, Renta Fija 50% y Renta Variable 35%. Dentro de lo que es renta fija: FCI Premier Renta corto plazo (5%), Bono Global 2035 (5%), ON GENNEIA 2027 - GNCXO (20%), y ON YPF 2026 - YMCHO (20%). Dentro de lo que es renta variable: Dow Jones- DIA (15%), Nike - NKE (5%), S&P P500 - SPY (5%), Pampa Energía - PAMP (5%), y Central Puerto - CEPU (5%).

Perfiles arriesgados

Desde Banza pensaron en una cartera de inversión denominada "picante". Tiene una TNA del 115% y está dirigida a los usuarios de perfil agresivo y horizonte de largo plazo. Se trata de un portfolio diversificado que incluye los FCI Adcap Cobertura (40%), FCI Adcap Moneda (40%) y FCI Adcap Acciones (20%).

"Los fondos Adcap Cobertura y Adcap Moneda ofrecen protección contra inflación y devaluación, los riesgos más importantes de la economía argentina. Pero además, la cartera ofrece diversificación ante riesgos con el potencial retorno del fondo Adcap Acciones, que se posiciona en acciones argentinas y Cedears", explicaron.

Desde Cocos además de tener una parte en dólar MEP y otra en Cedears, para un perfil agresivo pensaron en la Obligación Negociable YPF 2029, Ticker YMCID con un rendimiento a hoy de 10,34% o YPF 2033, Ticker YMCJD con un rendimiento a hoy de 10,42%.

Por último desde IOL invertironline la cartera agresiva quedó conformada de la siguiente manera: Liquidez 5%, Renta Fija 35% y Renta Variable 60%. Dentro de renta fija: FCI Premier Renta corto plazo (5%), ON YPF - YCA6O (10%), Bono global de la República Argentina 2035 - GD35 (15%), y ON GMSA 2027 - MRCAO (10%). Dentro de renta variable: Exxon Mobil- XOM (10%), Google - GOOGL (5%), S&P500 - SPY (10%), Comercial del Plata - COME (5%), Pampa Energía - PAMP (10%), Nike - NKE (10%), Cresud - CRES (5%), y Transportadora de Gas del sur - TGSU2 (5%).

Fuente: Ámbito