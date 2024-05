Cuáles son las hipótesis de por qué se produjo el choque de trenes de la línea San Martín

El choque de trenes de la línea San Martín rompió la monotonía de la mañana porteña: una formación con pasajeros embistió a una locomotora que llevaba un furgón vacío minutos después de las 10 en el barrio porteño de Palermo. Por el hecho, unas 30 personas fueron trasladadas a distintos hospitales porteños y otras 60 fueron asistidas en el lugar, aunque sin revestir heridas de consideración.

Las primeras informaciones aseguraban que el accidente se produjo 100% por una falla humana en el marco de la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización. Sin embargo, fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien adelantó que “se analizan múltiples hipótesis”. Entre ellas, aparecen el robo de cables, la falta de señales, una falla en la comunicación y hasta una cadena de irresponsabilidades en la prevención de este tipo de siniestros.

Fuentes del sector afirmaron a Infobae que el maquinista que conducía la formación con pasajeros recibió la autorización para circular por esa vía, pese a que se encontraba en el camino la locomotora detenida. La notificación para avanzar los conductores la recibieron de manera escrita, ya que desde hace 10 días no hay señalización producto del robo de cables.

“Hace 10 días que están sin señales, entonces se va dando vía por escrito. Al no andar el circuito automático, se va haciendo de forma humana. Enviaron una locomotora con un furgón y atrás le dieron vía libre a la formación con pasajeros. Y ahí se da el impacto”, confirmaron las fuentes.

grafico de Infobae

Precisamente el señalero de campo que da la autorización al auxiliar de la estación Palermo para habilitar la circulación de la formación con pasajeros confirmó a este medio esa información y subrayó que la falta de funcionamiento del sistema automático de señales, por el robo de cables, genera grandes dificultades. “En un funcionamiento normal, habiendo señales, esto no hubiera pasado”, dijo.

El choque será investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11 a cargo de Julián Ercolini.

El magistrado le encomendó el peritaje correspondiente a la Policía Federal, que elaborará un informe junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para establecer las causas y los detalles del accidente.

De esta manera, se intentarán delimitar las responsabilidades y, en consecuencia, posibles imputaciones. Una de las tareas primordiales será determinar si el siniestro se debió a un error humano o a una cuestión técnica.

Ese escenario fue ratificado por Omar Maturano, titular de La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas. “Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

El choque se produjo a las 10:31 de este viernes a la altura del viaducto ubicado sobre Dorrego y la avenida Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Palermo. El SAME emitió una alerta roja y desplegó un gran operativo en la zona: treinta personas fueron trasladadas con distintos tipo de lesiones. Otras 60 personas fueron evaluadas en el lugar del impacto, pero se determinó que no era necesario hospitalizarlas.

descarrilamiento de tren

“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia, Santojanni, Durand, Torno, Ramos Mejía y Gutiérrez”, informaron fuentes oficiales. Un efectivo de la Policía que iba a bordo del tren fue derivado al Churruca.

Alberto Crescenti, titular el SAME, aseguró: “Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”.

Crescenti especificó además que asistieron a 100 personas, 30 de las cuales se encuentran en “código rojo” y tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de la zona. Dos de ellos tienen heridas de consideración y fueron transportados en helicóptero al Santojanni.

Personal de Bomberos y Same traslada a uno de los heridos (Infobae)

Comunicado oficial de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos comunica que una formación -con siete coches- de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 - a la altura de la avenida Alcorta- sobre el viaducto Palermo.

El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón que circulaba junto a la locomotora. Como consecuencia del incidente, el servicio se presta entre las estaciones Villa del Parque-Pilar.

Personal de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires -SAME- y bomberos trabajan en la evacuación de las personas que fueron víctimas de la colisión.

Hasta el momento, según lo informado por las autoridades sanitarias presentes en el lugar, se registran al menos 60 personas con heridas con diferente gravedad.

Fuente: Infobae