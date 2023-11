Debate presidencial 2023: horario, temas, moderadores y cambios

Este domingo, Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en el último debate antes del balotaje.

El tercer y último debate presidencial se llevará a cabo el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento está programado para comenzar a las 21 horas y se espera que concluya pasadas las 23 horas.

Balotaje: temas en debate presidencial

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha establecido seis ejes temáticos que los candidatos abordarán en dos bloques distintos. Entre los temas a discutir se encuentran Economía, Educación y Salud, Relaciones Exteriores, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos, y Convivencia Democrática.

Primer bloque

Economía

Educación y Salud

Relaciones Exteriores

Segundo bloque

Producción y Trabajo

Seguridad y Derechos Humanos

Convivencia democrática

Balotaje: moderadores del debate

Los encargados de moderar este debate serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública) y Érica Fontana (Telefe). Cabe destacar que ninguno de ellos participó en los debates anteriores, lo que añade un nuevo dinamismo al encuentro.

debate Milei y Massa

Estructura del debate

El bolillero definió que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha; el tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista será el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre.

Después de los dos minutos de presentación habrá seis ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Sin un orden preestablecido, los competidores contarán con seis minutos para administrar a su elección pero podrán exponer únicamente hasta dos minutos de manera consecutiva. La televisación, en tanto, mostrará un contador que registrará el tiempo de cada orador.

La estructura, entonces, estará conformada por cuatro bloques:

Dos minutos de introducción

Primer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Economía, Relaciones Exteriores y Educación y Salud)

cada uno (Economía, Relaciones Exteriores y Educación y Salud) Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia)

cada uno (Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia) Dos minutos de cierre

Movimiento por fuera del atril

Como anticipó Ámbito, los candidatos van a poder moverse en un espacio limitado por fuera del atril. La izquierda será el espacio reservado para el libertario, y la derecha, para el ministro. En tanto, el primero en hablar será Massa con su minuto de apertura, mientras que Milei va a ser el último que exponga en el debate.

El careo entre los referentes de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) tendrá similitudes con el debate presidencial entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, aspirantes a la presidencia en Brasil en las elecciones de 2022. En esa oportunidad, los dirigentes brasileños protagonizaron un tenso debate con acusaciones, discusiones cara a cara y hasta contacto físico.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció que no se debatirá frente a frente, sino que cada uno tendrá un espacio preestablecido para moverse por fuera del atril e interactuar de una forma inédita con la audiencia y con su competidor.

En diálogo con este diario, el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, confirmó la novedad: "Esto es una innovación con respecto a los anteriores debates que hicimos. Esto tiene que ver con que es un debate de segunda vuelta con sólo dos contendientes y los dos equipos de campaña estuvieron de acuerdo con moverse por zonas determinadas del escenario. Se podrá mover el candidato que está en uso de la palabra, no el otro candidato".

Interrupciones y micrófono abierto

La otra característica innovadora con la que cuenta el tercer debate presidencial 2023 se centra en la libertad a la hora del debate y el intercambio entre ambos competidores. Tanto el oficialista como el opositor tendrán su micrófono abierto en los 12 minutos de cada eje temático y se podrán interrumpir en cualquier momento de la exposición, siempre y cuando sea "de manera ordenada".

Según Schimmel, "se podrán interrumpir la cantidad de veces que quieran. No deben interrumpirse mientras el otro está haciendo uso de la palabra. Tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen al mismo tiempo, porque recordemos que se trata de una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía. Pueden alternar la palabra la cantidad de veces que quieran con la única condición de que cada candidato no puede utilizar más de dos minutos en el uso de la palabra".

"Los candidatos son los que tienen que llevar información al electorado, con lo cual, está bajo la responsabilidad de los propios candidatos llevar un mensaje claro que no sea superpuesto y que no implique descontar el tiempo en el uso de la palabra", agregó.