Detienen a un joven por comenzar uno de los incendios en Córdoba: quiso preparar un café

Diferentes cuarteles de bomberos trabajan para combatir focos de incendios en distintos puntos de la provincia de Córdoba en una jornada donde las condiciones meteorológicas son desfavorables: temperaturas de entre 33°C y 34°C y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, además de la persistente sequía.

En el Valle de Punilla, hay focos en Tanti, donde el fuego se inició en la villa serrana de Cabalango y se extendió a otras zonas, y en San Clemente. Hay vecinos evacuados y autoevacuados debido al humo que invade las proximidades del barrio 400 Viviendas, en la jurisdicción de Carlos Paz. Unas cincuenta familias son las que dejaron sus domicilios.

Las llamas ingresaron a varios patios de las casas, según consignan medios de comunicación de la zona, por lo que se vivieron “momentos de extrema tensión”. El foco empezó en el límite entre Carlos Paz y Cabalango y luego se dirigió hacia las localidades de Icho Cruz y Tala Huasi.

Incluso, las autoridades del Ipem N°117 Dante Bonati de Icho Cruz tomaron la determinación de evacuar el colegio por la presencia de humo.

EL COMIENZO

“Se trata de un incendio muy activo en donde están trabajando bomberos voluntarios de toda la región, más agentes del ETAC [ Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes] de la base Punilla con la asistencia de dos aviones hidrantes. Aquí, el fuego cruzó la ruta y va en dirección al barrio denominado las 400 Viviendas, en jurisdicción de Villa Carlos Paz”, señaló el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Vignetta.

Personal de Protección Civil de la provincia está trabajando en la zona para colaborar con los intendentes. Hay relevamientos en territorio para determinar si se requieren más evacuaciones. “Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacúe y baje hacia Icho Cruz”, advirtió Vignetta. También recomendó no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

Hay un detenido acusado de iniciar el fuego en Cabalango. Se trata de Ulises Pedro Xarate, de 27 años, que declaró a las autoridades que quiso “hacer un café” prendiendo una fogata y con el viento existente perdió el control de las llamas.

El otro foco importante es el de Barranca Yaco (jurisdicción de Sinsacate, en cercanías de Jesús María), donde hay bomberos voluntarios, personal del ETAC de Sierras Chicas y un avión hidrante. Y hay otro en Potrero de Garay (sudeste del departamento Santa María).

Hacia el este provincial las llamas cubren una amplia superficie en Trinchera, jurisdicción de bomberos voluntarios de Balnearia. En este lugar trabajan efectivos de nueve cuarteles. “El clima no nos favorece, con vientos del norte que superan los 60 kilómetros y más de 33 grados de temperatura”, sostuvo Vignetta.

El riesgo extremo de incendios no amainará en las próximas horas ya que se prevé para esta noche y la de mañana que ingresará viento sur muy intenso. “Serán ráfagas de entre 75 y 85 kilómetros en la zona oeste de la provincia. En el área serrana, eso va a elevar a extremos las condiciones de riesgo de incendio”, reforzó el funcionario.

