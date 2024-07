Dólar hoy en vivo: la cotización libre sube a $1.390 para la venta y marca un nuevo récord

Minutos antes del mediodía el dólar “blue” ampliaba las ganancias de este lunes a 25 pesos o un 1,8%, para pactarse a $1.390 para la venta, un nuevo récord nominal. En 2024 anota un alza de 365 pesos o 35,6%, muy por detrás de la inflación del período.

Mercados: las acciones de los bancos argentinos caen fuerte en Wall Street, mientras se espera la implementación del nuevo esquema monetario

El mercado bursátil argentino operaba este lunes con cautela y bajas generalizadas, a la espera de detalles de la implementación de la segunda etapa del plan de estabilización de la economía anunciado por el presidente ultraliberal Javier Milei.

En Wall Street destacan a las 11:30 horas las bajas de las cotizaciones de las acciones de los bancos argentinos. Banco Supervielle pierde 3,8%, seguido por Grupo Galicia (-3,7%), Banco Francés (-3,5%) y Banco Macro (-3%). También retroceden fuerte los papeles de Mercado Libre (-3,7%).

En esta nueva etapa se anunció que el Banco Central dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados y que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con una nueva Letra de regulación monetaria. Dado que los bancos colocan el dinero que toman de sus clientes a plazo fijo en pasivos remunerados del BCRA, la nueva estrategia del palacio de Hacienda incrementa la exposición de las entidades financieras a los títulos de deuda soberana.

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdía un selectivo 0,9% a 1.598.000 unidades, luego de mejorar un 2,2% durante la semana pasada y perder un 2,4% a lo largo de junio.

En cuanto a los bonos soberanos, las reacciones también resultaban negativas. Los títulos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- recortaban un 0,8% en promedio en Wall Street, mientras que los Bonares -en dólares con ley extranjera- cedían 0,6% en promedio. En consecuencia, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, asciende 33 unidades para la Argentina, en los 1.488 puntos básicos.

Wall Street

“Hoy lunes es el primer test de mercado tras los anuncios de la 'Fase 2′ de (el ministro de Economía Luis) Caputo y (del presidente del BCRA, Santiago) Bausili del día viernes”, dijo a Reuters Alejo Rodríguez Cacio, analista de Capital Markets Argentina. ”El mercado espera la letra chica de los anuncios, mientras mira de reojo qué pasa con el precio de los dólares financieros, la acumulación de reservas y la tasa de interés en pesos”, señaló.

Funcionarios del Gobierno se reunirán este lunes con bancos para acordar la forma en que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con la nueva letra de regulación monetaria.

Los analistas de Rava Bursátil indicaron que “Caputo reafirmó que no habrá devaluación y asumió el compromiso de mantener en cero el déficit fiscal acompañado de una estrategia de no emisión monetaria -'cerrar la segunda canilla de emisión'-. La fecha de la salida del cepo sigue siendo una incógnita, desde el Gobierno consideran que todavía no es el momento adecuado y que no se levantará hasta que sea de una manera 'ordenada'. A su vez, Caputo vinculó la baja acumulación de reservas con las cuestiones climáticas que afectaron a las liquidaciones del campo y señaló que el crawling peg del 2% continuará”.

En lo que va del año, el Merval en pesos expone una variación positiva de 73% y de 25% en dólares. En particular, junio fue un mes con fuertes bajas.

Por otro lado, desde Rava enfatizaron que “el FMI solicitó el desarme de los puts, clave para seguir de cerca durante estas semanas. ¿Cuál sería el posible problema de los puts del BCRA? Los bancos cuentan con estas opciones de venta en su poder que les permite que les permite recuperar el capital mediante la devolución de los títulos al BCRA. Si todos los bancos ejercen los puts al mismo tiempo, van a tener que utilizar la emisión para cumplir el compromiso y eso va en contra de la política del Gobierno de emisión cero”.

Fuente: Infobae