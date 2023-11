Dólar: las razones detrás de la baja del blue, que perforó la barrera de los $900

Este miércoles, el dólar blue cae por segunda rueda consecutiva y consolida su precio por debajo de los $900 . Son valores muy lejanos a los que supo tocar en la víspera de las elecciones de octubre, por encima de los $1200, cuando la incertidumbre por el resultado de las urnas presionó sobre el mercado cambiario y llevó a todas las cotizaciones libres a alcanzar máximos históricos.

Para los analistas financieros, hay varios factores que explican el actual escenario de calma. En parte, influyó un acomodamiento de carteras tras el resultado de octubre, cuando Sergio Massa sorprendió y le sacó siete puntos de ventaja a Javier Milei. Otro tanto, se explica por el nuevo dólar exportador que anunció el Gobierno, las restricciones que existen para operar y que los tipos de cambio estaban “caros” en términos reales.

Como resultado, este miércoles el dólar blue cae $10 y se vende a $880 en las cuevas y arbolitos de la City porteña. El valor más bajo desde comienzos de octubre. A siete ruedas del balotaje, la dinámica se presenta muy diferente a los días previos a las Paso o las generales de octubre.

Incluso, más abajo se encuentran los tipos de cambio financieros. El dólar contado con liquidación (CCL) “libre” se vende hoy a $858,54, estable con respecto al cierre anterior. Mientras que el dólar MEP, intervenido diariamente por el Banco Central (BCRA), retrocede $9 y se ubica en los $851,53.

“De acá al 19 de noviembre, no debería haber demasiadas novedades en lo que respecta a los dólares financieros. En concreto, habría una especie de esperar y ver. La realidad es que hay oferta producto del nuevo dólar para el agro, y desde el lado de la demanda hay mucha restricción; y esto hace que la operatoria se trabe un poco, con baja demanda y montos chicos. Aun cuando sigue habiendo muchos pesos, especialmente por parte de las compañías, que no pueden importar todo lo que quieren”, dijo Augusto Posleman, director de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Desde finales de octubre, el Ministerio de Economía habilitó que los exportadores liquiden un 30% de las ventas al contado con liqui, siempre y cuando el 70% restante se haga por el oficial ($350). Un tipo de cambio implícito a $540, que estará vigente hasta el próximo viernes 17 de noviembre, dos días antes del balotaje.

Esta medida tiene dos objetivos. Por un lado, incentivar a los exportadores a que liquiden, para así engrosar las reservas del Banco Central (BCRA) a través de las ventas que se cursan por el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC). Por el otro, sumar oferta de divisas a la plaza de contado con liqui y así colaborar con una baja de la cotización.

Sin embargo, esta iniciativa per se no es razón suficiente para explicar los valores actuales. Para el analista financiero Christian Buteler, no se puede hablar de la baja o “estabilidad” de los dólares libres, sin antes mencionar las fuertes subas que hubo en octubre. El viernes previo a las elecciones del 22 de octubre, el contado con liqui tocó los $1100 y el blue -con escasa oferta- llegó a posicionarse arriba de los $1250.

Estos valores no solo fueron récords nominales, sino también en términos reales. Al ajustar por inflación, fueron comparables a crisis como la Guerra de Malvinas ($1495), la híper de 1989 ($2410) y el Rodrigazo de 1975 ($3018).

“Antes de empezar la corrida cambiaria, en julio, estaba por debajo de los $500. Pero el dólar subió en agosto, en septiembre, en octubre... y aunque hoy aparezca en $890, sigue un 80%-90% más arriba que hace cuatro meses. Le ganó a la inflación, le ganó a las tasas de interés, le ganó a absolutamente todo. Lo que sucedió es que después de las elecciones de octubre se esperaba que cayera la Argentina, que el dólar fuese un caos y tocase cualquier valor, la gente se dolarizó a cualquier costo. Pero llegó el día después, no hubo devaluación ni nada de lo que se preveía, y ahora la gente necesita pesos. Vendieron y el dólar empezó a aflojar”, explicó.

De todas formas, Buteler agregó: el dólar quedó muy por encima de su valor de origen. Y, de cara a la semana que viene, es probable que resurja una presión compradora, aunque no en la magnitud de lo que fueron las Paso y las generales. Las declaraciones de los candidatos, el debate presidencial del domingo y las encuestas, podrían llegar a marcar el humor de los inversores.

Sin ir más lejos, antes de las elecciones de octubre los temores de una dolarización de la economía presionaron sobre los tipos de cambio libre. Ahora, sin un ganador claro (y luego de las “sorpresas” que significaron los resultados de las Paso y las generales), el mercado reacomoda expectativas entre un escenario de “desdoblamiento cambiario o una rápida salida del cepo cambiario”.

“Se publicaron pocas encuestas, de las cuales no sobresale ninguna tendencia clara acerca de quién encabeza la elección. Todo indica que será una elección ajustada y que posiblemente se defina 'por una cabeza'. Serán determinantes los eventos que acontezcan en estos días: este domingo tendremos el debate presidencial, que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Sin favoritos, esperamos que los activos continúen en este sendero lateral, pero volátil, hasta el 22 de noviembre”, concluyó Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Investment.

Fuente: La Nación.