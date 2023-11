El balotaje le ganó al fin de semana largo y cayeron las reservas hoteleras en casi todo el país

Tras los resultados de las elecciones presidenciales de septiembre, en las que ningún aspirante alcanzó la mayoría necesaria para ser elegido, se confirmó que se tenía que desarrollar el balotaje.

Esa elección, en el calendario electoral comunicado a principios de 2023, caía el día domingo 19 de octubre, dentro del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Este calendario fue criticado por los entes de turismo a lo largo y ancho del país que pidieron cambiar la fecha del feriado largo, no obstante el calendario quedó intacto y ya se observan las consecuencias, puesto que cayeron las reservas hoteleras en casi todo el país.

Son varios los centros de turismo que aseguraron que sus reservas cayeron a la mitad con respecto a lo que había sido el mismo feriado de 2022.

Los primeros en reclamar por un adelanto del feriado largo vino de Mar del Plata donde hoy comentaron su preocupación por la notable baja en las reservas. El Ente Municipal de Turismo (Emtur) de la famosa ciudad costera informó que esperan un 50% menos de turistas en comparación con el año pasado, cuando la ciudad recibió alrededor de 100 mil visitantes.

En otras zonas de la Costa Atlántica, como Pinamar, la situación es similar. La Asociación Hotelera local señaló una demanda considerablemente baja y anticipa un posible repunte para el feriado del 8 de diciembre. Otros lugares como Cariló y Miramar también reportan disminuciones similares.

Diferente es el panorama en Jujuy y Bariloche, donde aseguran que no tuvieron caídas. Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, aseguró que, a diferencia de otros puntos del país, en la provincia "las reservas se mantienen". Por su parte, Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche y presidente de Emprotur, aclaró que no "no hubo una caída" y estimó un 65% de ocupación.