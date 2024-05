El dólar blue se aleja de los $1.120: a cuánto cotiza este lunes

La semana pasada el dólar blue experimentó un notable incremento lo que marcó la mayor alza desde enero y la tercera más significativa de 2024. Este comportamiento consolidó la tendencia alcista, llevando al dólar ilegal a su valor más alto en tres meses, alcanzando los $1.120 para la venta.

Este lunes la divisa norteamericana retrocedió a $1.080 para la compra y a $1.110 para la venta, $10 por debajo de la cotización del viernes último. De esta manera, la brecha con el oficial se sostiene en 24,8%.

Cabe recordar que, el Banco Central resolvió bajar el martes pasado en 10 puntos porcentuales la tasa de referencia de política monetaria y la ubicó en el 40%, lo que incide directamente en esta tendencia al alza. Y es que mantener pesos e invertirlos en plazos fijos es cada vez menos atractivo ya que en la mayoría de los bancos, donde los retornos ya eran negativos, la tasa se ajustó al 30% anual, lo que equivale a un 2,5% mensual, muy lejos del 5% a 6% de inflación proyectada para mayo.

Economistas estiman que no habrá grandes sobresaltos con el dólar blue esta semana. Sin embargo, si bien la divisa no tiene grandes niveles de atraso, consideran que con el pasar de los días se está atrasando y eso no es saludable en el mediano plazo para la economía.