El dólar libre alcanzó un nuevo récord y la brecha cambiaria llegó al 50%, la más alta en 5 meses

El dólar libre alcanzó un nuevo máximo este martes, para ser ofrecido a 1.365 pesos, mientras que la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial, a 910 pesos, llegó al 50%, un máximo en cinco meses.

El economista Gustavo Ber detalló una serie de motivos que en las últimas semanas explicaron esta escalada de precios de los dólares que se negocian por fuera de los controles oficiales, dado que los agentes del mercado están ahora “pendientes de nuevos avances sobre la salida del cepo, un nuevo programa con el FMI, las reservas, la actividad económica y el esquema monetario y cambiario a futuro”.

Ber precisó que “en medio de un menor ritmo -y mayor irregularidad- en las compras del BCRA, crece la expectativa por la dinámica de las reservas ante la actual menor acumulación de reservas y las perspectivas de la habitual menor oferta de divisas en el segundo semestre. Mientras tanto, los dólares financieros y libre siguen firmes y se consolidan en los $1.300 a partir de una mayor demanda por dolarización por parte de los agentes económicos, a partir de diversos factores como la mayor cautela que reflejan los activos financieros, el aguinaldo/vacaciones y las menores tasas de interés, con los inversores aún atentos a los acontecimientos políticos y económicos”.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, expresó que “otro foco de corto plazo seguirá sobre los flujos de liquidación de exportaciones en un contexto en el que siguen por debajo de los niveles de abril, lo que implica una menor oferta de dólares en el marco de tasas nominales más bajas que reducen el atractivo del carry trade. Es clave para el Gobierno contener eventuales presiones sobre la brecha cambiaria dado que una escalada es estas podría conllevar presiones tanto sobre precios como sobre breca cambiaria, incrementando expectativas de devaluación pese a que el Gobierno dice que mantendrá el crawling pegado de 2% mensual”

¿VA A SEGUIR SUBIENDO EL DÓLAR LIBRE?

Al igual que en mayo, el dólar libre le estaría ganando otra ve a la inflación en junio. El mes pasado, el billete subió 17,8% contra una inflación de 4,2%, mientras que en lo que va del corriente mes gana un 11%, frente a una inflación que se espera quede debajo del 5 por ciento. En ese marco, los analistas empiezan a ver valores de “techo” para el dólar libre en el corto plazo por una serie de motivos:

Mayor recaudación tributaria con el avance de la Ley Bases y el paquete fiscal, que reforzarán la solvencia del Gobierno. Fin de factores alcistas estacionales, como el cobro del medio aguinaldo por parte de empleados en relación de dependencia, así como la demanda de divisas para turismo en el exterior por las vacaciones de invierno. Fuertes ingresos de dólares por agroexportaciones, que hasta ahora no llegaron con la magnitud prevista. Iniciativas como el RIGI y el blanqueo de capitales que deberían aportar un flujo significativo de dólares al sistema financiero. Liquidez de divisas por el pago de renta y capital de bonos en dólares en julio.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “estos valores del dólar me parece que está fuera de escuadra. Mi impresión es que el dólar, pasada la Ley Bases, debería descomprimir. Este precio del dólar no es aconsejable para comprar porque me parece excesivamente alto”. Y consideró que “esto es una demanda de dólares que parece estacional producto de dólar turismo y algunas especulaciones políticas que se están haciendo”.

Di Stefano observó fundamentos que le pueden poner un techo a esta escalada de la divisa. “Si sale la Ley Bases, el Gobierno va a tener mucha mayor recaudación tributaria porque se va a aprobar el Monotributo por un mayor valor, se va a bajar el mínimo de Ganancias, vamos a poder adelantar Bienes Personales por cinco años, va a haber una moratoria, eso le aseguraría al Gobierno por un lado tener más ingresos fiscales y en los próximos meses, más superávit fiscal. Por otro lado, hay que recordar que vamos a tener el 9 de julio el pago de amortización y renta de bonos de Tesorería, bonos soberanos, en donde se va a eliminar una circular y fácilmente las empresas que cobren esos dólares los pueden transformar en pesos para financiar capital de trabajo y financiar el pago de aguinaldos”.

Un informe de Wise Capital aportó que “el tipo de cambio real se viene apreciando a ritmo acelerado desde la devaluación de diciembre, dejando correr el dólar al 2% mensual y una inflación que acumula un 65% en lo que va del año, lleva a muchos a concluir en un atraso. Consideramos que la apreciación está teniendo su impacto y hace un poco de ruido, el país está quedando caro en dólares y el agro no liquidó como esperaba el Gobierno de momento”.

A la par de un dólar récord, a $1.365 en la plaza informal y a $1.320 en el bursátil “contado con liquidación”, también creció la brecha cambiaria otra ve próxima al 50%, una tasa muy elevada que vuelve a alimentar las expectativas de devaluación y complica a una salida rápida del “cepo” cambiario.

“La aprobación de la Ley Bases nos lleva a concluir que la 'corrida' del dólar estuvo dada más por la incertidumbre política que atravesó el Gobierno en torno a la ley y el swap con China. Más que desequilibrios macroeconómicos que fueron los principales drivers de las corridas a lo largo de la historia Argentina. En el corto plazo vemos una brecha achicándose a niveles del 20% mientras el cepo siga vigente”, consignaron desde Wise Capital. “Una vez que el contado con liquidación sea verdaderamente libre -muy importante que ni CNV ni BCRA intervengan-, el incentivo a la entrada de capitales producto de la eliminación de las restricciones actuará como un contrapunto de la devaluación”, agregaron.

“El éxito de la unificación se podría lograr si el tipo de cambio tiene una apreciación que logre disminuir la brecha cambiaria entre los diferentes tipos de cambio del mercado con el dólar oficial, y a la vez esta dinámica de apreciación se complemente con la compra sostenida de reservas por parte del Banco Central para que esta institución pueda sostener la estabilidad cambiaria. Si el BCRA tuviera que vender reservas durante el periodo de unificación, habría riesgo de que esta apreciación se traslade a inflación. Lo que sí es 'lógico' es que la unificación traiga el cierre de las brechas, porque el dólar oficial se va a acercar al MEP, y el 'blue' en 2025 debería de desaparecer”, evaluaron los analistas de Wise Capital.

DÓLARES DEL CAMPO Y EL BLANQUEO

Un indicador que es seguido de cerca por los analistas financieros es el del stock de reservas del Banco Central, que se mantiene estabilizado desde hace dos meses cerca de los USD 30.000 millones pero que ha dejado de aumentar aún con las compras que concreta la entidad en el mercado mayorista.

“Por el lado de las reservas, vamos a tener el blanqueo por el cual van a entrar más dólares. La pregunta es cuántos van a entrar ¿USD 5.000 millones, USD 10.000 millones? No lo sabemos, pero si entran USD 5.000 millones, ya es un montón. Y si pagan la multa, tenés ingreso de dólares al Banco Central e ingresos fiscales. Y después está el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que tarde o temprano esa plata va a entrar, que son tickets de USD 200 millones para adherir al régimen”, dijo Di Stefano.

“Por último está el tema del campo. En el campo quedan por liquidar tranquilamente de USD 17.000 millones a USD 18.000 millones. Si bien el campo todavía no ha liquidado, en septiembre tiene que empezar a sembrar maíz y en octubre tiene que sembrar soja, con lo cual eso en algún de aquí a septiembre se va a liquidar. En los próximos 60 a 90 días el campo va a acelerar la liquidación porque necesita plata para vivir, para capital de trabajo”, añadió Di Stefano.

Fuente: Infobae.