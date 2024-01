El duro mensaje de Milei a sus ministros si no avanza la ley ómnibus

En la antesala del análisis del proyecto de ley ómnibus en comisiones, el presidente Javier Milei lideró una intensa reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El mandatario, junto a sus ministros y colaboradores, se esforzó por asegurar el dictamen del polémico proyecto.

Fuentes presentes en el encuentro en el Salón Eva Perón revelaron que Milei dejó en claro a sus colaboradores que la no aprobación de la ley traería consecuencias graves. En particular, señaló que "si la ley no se sanciona, el ajuste será más severo para todos, especialmente para las provincias, ya que se pondrán en revisión las partidas".

Posteriormente a la reunión, el Presidente, a través de su portavoz Manuel Adorni, enfatizó que, en caso de no aprobarse la ley, el Gobierno no tendría contemplaciones al revisar cada partida que transfiere o aporta a las provincias. Adorni subrayó que "el ajuste será mayor para todos" si la ley no obtiene la aprobación necesaria.

La reunión contó con la participación de Nicolás Posse, Guillermo Ferraro, Mariano Cúneo Libarona, Mario Russo, Sandra Pettovello, Luis Petri, y secretarios como Karina Milei, Eduardo Serenellini y José Rolandi. Manuel Adorni y Santiago Caputo también completaron la delegación.

Este encuentro marcó un momento crucial en la gestión de Milei, dejando claro que la aprobación de la ley ómnibus es una prioridad con consecuencias significativas en juego.

Restricciones adicionales: medidas para impulsar la aprobación

En concordancia con estas declaraciones, Adorni confirmó que el Banco Central limitará la capacidad de los gobernadores para contraer deuda con bancos provinciales y ampliar su financiamiento. Esta medida busca presionar a los legisladores y acelerar la aprobación del paquete de proyectos de ley.

El Gobierno de Milei busca la aprobación rápida de la ley ómnibus, que incluye desregulaciones económicas y en otras áreas. Se espera que la Cámara de Diputados dé luz verde "lo antes posible", y que el Senado finalice la aprobación antes del plazo de las sesiones extraordinarias, fijado para el 15 de febrero.