El electrodoméstico de alto consumo que se puede desenchufar para ahorrar en la factura de luz

En un mundo cada vez más consciente de la importancia del ahorro energético y la sostenibilidad, gestionar de manera eficiente los electrodomésticos de alto consumo se ha vuelto esencial. Desenchufar ciertos aparatos cuando no están en uso puede contribuir significativamente a reducir la factura de la luz y el impacto ambiental. Entre estos dispositivos, el aire acondicionado es uno de los que más energía consume y, por ende, uno de los más importantes a tener en cuenta para desenchufar y ahorrar energía.

El aire acondicionado es crucial en muchos hogares, especialmente en regiones con climas extremadamente cálidos o, en el caso de los que también tienen la función de calefacción, durante todo el año. Sin embargo, mantenerlo enchufado constantemente, incluso cuando no está en uso, puede resultar en un consumo de energía innecesario. Los modernos aparatos de aire acondicionado están diseñados para ser más eficientes, pero aún consumen una cantidad significativa de electricidad, especialmente cuando se dejan en modo de espera o standby.

El modo de espera de los electrodomésticos, también conocido como standby, es una de las principales fuentes de consumo energético fantasma, que se refiere a la energía que los dispositivos consumen incluso cuando están apagados pero enchufados. Según la Agencia Internacional de Energía, los dispositivos en modo de espera pueden representar hasta un 10% del consumo total de electricidad en los hogares. En el caso del aire acondicionado, esto puede ser aún más significativo debido a su alto consumo cuando está en funcionamiento.

Desenchufar el aire acondicionado cuando no está en uso es una medida sencilla pero efectiva para reducir el consumo de energía. Esta práctica no solo contribuye a la reducción de la factura eléctrica, sino que también prolonga la vida útil del aparato, ya que no está constantemente conectado a la red eléctrica. Además, disminuye el riesgo de sobrecalentamiento y posibles fallos eléctricos.

Otros electrodomésticos de alto consumo

Además del aire acondicionado, hay otros electrodomésticos de alto consumo que pueden desenchufarse para ahorrar energía. Por ejemplo, los calentadores de agua eléctricos son otra fuente importante de consumo energético. Estos dispositivos, si no están bien gestionados, pueden incrementar considerablemente el consumo de electricidad en el hogar. Desenchufarlos cuando no se necesitan, o instalar temporizadores para controlar su uso, puede resultar en un ahorro significativo de energía.

Los equipos de entretenimiento, como televisores, consolas de videojuegos y sistemas de sonido, también consumen una cantidad considerable de energía, incluso en modo de espera. Utilizar regletas de enchufes con interruptores, también conocidas como zapatillas con interruptores, puede facilitar el proceso de desconexión de estos dispositivos cuando no se están utilizando, asegurando que no consuman energía innecesariamente.

Otro electrodoméstico que puede contribuir al consumo energético fantasma es la computadora de escritorio. A menudo, estos dispositivos se dejan enchufados y en modo de espera, consumiendo energía continuamente. Apagar y desenchufar la computadora cuando no está en uso puede ayudar a reducir el consumo eléctrico y prolongar la vida útil del equipo.

Prácticas adicionales para el ahorro energético

Además de desenchufar los electrodomésticos de alto consumo, hay otras prácticas que pueden ayudar a reducir el consumo energético en el hogar. Por ejemplo, utilizar lámparas LED en lugar de las tradicionales incandescentes, ya que consumen menos energía y tienen una vida útil más larga. También es recomendable ajustar la temperatura del aire acondicionado a niveles razonables y utilizar ventiladores como complemento para reducir la necesidad de enfriamiento.

Otra medida es realizar un mantenimiento regular de los electrodomésticos para asegurarse de que estén funcionando de manera óptima. Un aparato en mal estado puede consumir más energía de la necesaria. También es útil aprovechar la luz natural siempre que sea posible y apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando.

El costo de la energía

En Argentina, el costo de la energía ha sido un tema de creciente preocupación. La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $142.645 mensuales, lo que representa un aumento del 2% respecto a junio. Estos datos surgen del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y el CONICET.

Según el informe, el gasto promedio sin subsidios de la factura eléctrica es de $41.319 por mes, la de gas alcanza los $37.131, la de agua, $23.289 y el gasto en transporte, $40.906. El aumento del gasto en servicios públicos del 2% respecto de junio se explica en el sector energético por consumos más elevados conforme se transita el pico estacional de invierno, incrementos en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio, y la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural vigentes a partir del 1° de junio.

Fuente: Infobae