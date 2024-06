El Gobierno afirmó que los salarios le ganan a la inflación: qué dicen los datos

El Gobierno aseguró que en abril se registró “la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009″.

“Esta información se corrobora en los resultados del Panorama Mensual de Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación”, señala un comunicado de la Oficina del Presidente.

Uno de los indicadores que está mirando el Ejecutivo es la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), el cual, según el economista y director de CP consultora Federico Pastrana, no muestra la dinámica salarial hace años.

Y precisó a través de su cuenta de X que “incluye al sector público y privado, solo a trabajadores estables, no incluye no remunerativos, surge de un registro administrativo (no muestra). Es una remuneración imponible promedio, no el salario neto ni bruto promedio de nadie. Toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social”.

“Estos aportes tienen un tope que se actualiza cada 3 meses con la movilidad jubilatoria. Esto hace que, con una inflación que supera a la movilidad, el tope está constantemente debajo de la inflación y la nominalidad salarial”, agregó.

De hecho, la propia página web oficial del RIPTE indica: “El RIPTE no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado. En función de diversos artículos periodísticos que plantean diagnósticos sobre la evolución de los salarios tomando como única fuente de información el RIPTE, cabe señalar que este indicador fue elaborado como un insumo para determinar la movilidad jubilatoria (uno de los dos indicadores salariales que utiliza el índice de movilidad) pero no necesariamente refleja el comportamiento de los salarios correspondientes al empleo asalariado registrado del sector privado”.

“Esto se debe a que las características metodológicas del RIPTE elaboradas en función de los objetivos que persigue el indicador, plantean un conjunto de definiciones sobre el empleo y los conceptos salariales, que no incluyen a la totalidad del empleo asalariado registrado privado ni a todos los conceptos salariales que perciben”, agrega.

Pastrana aseguró en su cuenta de X: “Luego de recuperar en enero y febrero, los salarios caen y se estancan en los últimos meses, a pesar de la baja en la inflación. Con los datos disponibles, dan cerca de +6% en abril y mayo”.

Por su parte, el economista Jorge Colina detalló: “Los salarios le ganaron a la inflación sólo entre marzo y abril (3,9%), pero comparando abril versus noviembre el salario real sigue siendo un 6% inferior”.

Desde otra perspectiva, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo: “Se conocieron varios indicadores oficiales que dan cuenta de una recuperación de los salarios en términos reales. El RIPTE aumentó un 16,1% en abril, dando un aumento del 6,7% ajustado por IPC. Además, este indicador ya venía de una suba del 14,0% en marzo, contra un IPC de 11,0%. Es decir, encadena ya dos subas consecutivas en términos reales. Otro indicador que marca una tendencia similar es el Salario promedio del empleo registrado privado informado por la Secretaría de Trabajo, que subió un 3,9% real en abril y acumula una recuperación del 6,0% respecto al dato de diciembre”.

“Y estos son números de abril, cuando el IPC fue del 8,8%. Para mayo, el IPC Libertad y Progreso cerró en 4,3%, con lo cual lo más probable es que los datos de salarios de mayo también den subas en términos reales. De cara al segundo semestre y al 2025, la clave para que los salarios se sigan recuperando será que la economía empiece a aumentar su productividad”, añadió.

Cabe recordar que el último Índice de Salarios publicado por el Indec en marzo mostró una suba del 10,3% contra una inflación del 11 por ciento. Los que más perdieron fueron los trabajadores no registrados con un aumento del 9,7%. Le siguieron los trabajadores del sector privado registrado con el 10%. Por su parte, los empleados públicos empataron con la evolución de los precios, al marcar un alza del 11%.

De esta manera, la suba de salarios en el primer trimestre del año fue del 45,5%, mientras que el Índice de Precios al consumidor en el mismo período avanzó 51,6 por ciento. Lo mismo sucede si se mira la variación interanual: los salarios aumentaron 200,8% en el último año y la inflación, 287,9%.

Por otro lado, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Trabajo publicado este lunes, se perdieron 125.000 empleos en el sector privado desde noviembre de 2023.

Fuente: Infobae.