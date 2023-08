El Gobierno confirmó que por la devaluación habrá nuevos aumentos en las facturas de la luz

El Gobierno confirmó que por la devaluación habrá nuevos aumentos en la energía eléctrica y que los Argentina, además de la quita de subsidios, pagarán más en sus consumos de luz.

Así lo destacó esta mañana la secretaria de Energía, Flavia Royon, en una entrevista en radio Mitre.

“A partir del 1 de mayo no hay más subsidios para los hogares que no los pidieron o los de altos ingresos, algo que se va actualizando. Desde la semana que viene vamos a estudiar cómo la devaluación afectó a los costos de generación de energía eléctrica y va a haber una actualización”, destacó Royon.

Flavia Royon

Además, dijo también que la suba del precio de la nafta para YPF y el acuerdo que anunció ayer Sergio Massa con las petroleras, que fijó el precio hasta luego de las elecciones, fue consecuencia del salto cambiario. La funcionaria también habló de la posibilidad de nuevos aumentos desde noviembre, cuando vence el convenio rubricado ayer.

Ayer Infobae había adelantado que estaba analizando en impacto de la suba del dólar en las tarifas, tanto en la ecuación de costo de generación de la energía como la cuenta de subsidios.

“El 80% de los costos eléctricos está dolarizado y el 100% en el gas. Por ende, una devaluación implica un aumento de los costos en pesos. Ese aumento de costos puede o no ser trasladado a los usuarios”, mencionó el economista especializado en energía Julián Rojo.

Fuentes oficiales ligadas al mercado eléctrico aseguraron en la últimas horas que la pulseada con las empresas distribuidoras para determinar un precio nuevo se habían iniciado ya esta semana. De manera trimestral, la Secretaría de Energía suele determinar lo que se llama el precio estacional, aunque hay un valor vigente actualmente hasta octubre.

Los dichos de hoy de Royon confirmaron las conversaciones internas en el equipo económico para determinar qué camino se tomará sobre tarifas y subsidios y, sobre todo, con qué velocidad.

“Para el caso eléctrico, o bien aumentan las tarifas vía resolución de la Secretaría de Energía; o se 'come' el costo y por lo tanto aumentan los subsidios”, planteó Rojo. La cuestión de la necesidad de incrementar o no la cuenta de subvenciones no es menor en contexto de restricciones presupuestarias y de límites al déficit marcados por el FMI. “Hay que ver qué termina pasando en la negociación final en Washington para ver si hay algún margen más para subsidios”, planteó un integrante del equipo económico consultado al respecto.

Aumento de combustibles

Como se dijo, ayer Massa anunció un acuerdo con las petroleras para congelar el precio de los combustibles hasta después de las elecciones. Y, al mismo tiempo, confirmó que YPF también subirá desde esta medianoche un 12,5% sus combustibles.

“El lunes se produjo un aumento de combustibles del 12,5% en casi todas las estaciones de servicio, excepto en las estaciones de YPF, que tomó la decisión de esperar a que hubiera un acuerdo general de la industria y refinadores para llevar adelante el aumento”, comunicó el ministro de Economía.

Reunión de Sergio Massa con las refinerías y productores. No habrá más aumentos de combustibles hasta el 31 de octubre

“La decisión de cuidar el bolsillo de la gente tiene un primer impacto, que es la imposición del FMI en el marco del programa que Argentina tiene vigente con el Fondo, de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana y la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Implica que el aumento será el último hasta el 31 de octubre, no habrá más subas porque no habrá más aumentos en el tipo de cambio”, agregó.

Con los ajustes, se estima que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la nafta súper pase de $213,80 a $240,5 por litro y la nafta premium salte de $274,4 a $308,7. Por su parte, el diésel común pasará de costar $229,7 a $258,4 y el diésel euro aumentará de $313,5 a $352,6, según el porcentaje de suba informado por la compañía.

Fuente: Infobae