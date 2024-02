El Gobierno confirmó que volverá a ser querellante en causas de corrupción

Tras el cierre del INADI, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el Gobierno volverá a ser querellante en causas de corrupción a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Se va a denunciar a todos. Cualquiera sea su signo político, incluyendo a los responsables del gobierno, porque no lo den impunidad. No hay arreglo ni acuerdo (con el kirchnerismo)”, expresó en diálogo con Eduardo Feinmann por radio Mitre.

Que el Estado asuma el rol de querellante implica que actúe como acusador, en paralelo con la fiscalía. En ese marco tiene acceso al expediente, puede proponer medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Oficina Anticorrupción (OA) se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la gestión de Félix Crous, el organismo (y también la UIF) se retiraron de 32 expedientes, en los cuales se encuentran casos que salpican a Cristina Fernández de Kirchner, involucrada por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su presidencia.

Entre las causas emblemáticas donde la UIF y la OA actuaban como querellantes se destacan los Cuadernos de la corrupción y Los Sauces/Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la expresidenta en sociedad con el empresario Lázaro Báez.

Consultado sobre esa situación y un posible “pacto” con CFK, Cúneo Libarona insistió en que la OA y la UIF “se retiraron en otro gobierno” (el de Alberto) y negó la existencia de cualquier tipo de acuerdo con la expresidenta.

“Un periodista informó que el 27 de noviembre yo fui a Senadores y estuve con Cristina y se eligió un pacto de impunidad. Se equivocó. O es falso. Yo no conozco a Cristina Kirchner. Nunca fui al Senado de la Nación. No sé dónde queda. Y le pongo ningún pacto de impunidad. Acá se va a denunciar a todos. Cualquiera sea su signo político, incluyendo a los responsables del gobierno, porque no lo den impunidad”, sentenció.

Ahora, entonces, se espera que el Estado se vuelva a presentar como querellante en causas emblemáticas como las que tienen como protagonista a CFK y al empresario Lázaro Báez, pero también en las que esté imputado el expresidente Macri.

“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, había dicho Cúneo Libarona en una entrevista publicada en diciembre.

Fuente: Todo Noticias