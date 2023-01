El Gobierno evalúa extender la moratoria previsional por decreto si no se sanciona por ley en sesiones extraordinarias

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, le pidió a los diputados de la oposición que discutan la prórroga a la moratoria previsional que venció en diciembre y afirmó que se evalúa si la medida se puede sacar por decreto.

En declaraciones radiales, Raverta afirmó que “los diputados de Juntos por el Cambio no fueron a trabajar para discutir leyes y hay 800 mil personas que necesitan esta ley, porque van a estar en condiciones de jubilarse este año pero no van a poder hacerlo sin esta ley”.

La funcionaria expresó que “esperamos que esto se vote en las sesiones extraordinarias, porque solamente hay una de cada 10 mujeres que tiene los 30 años de aportes para jubilarse”.

En declaraciones a Radio 10, Raverta dijo que el camino del decreto presidencial para prorrogar este beneficio “es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo hacerlo por decreto”. En este sentido, calificadas fuentes oficiales explicaron a Infobae que no se puede prorrogar la moratoria vigente hasta diciembre por otra vía que no sea una ley del Congreso, dado que se trata de una cuestión de carácter tributario.

“Hoy por hoy necesitamos una ley”, indicó Raverta y agregó que “el caminito para esta herramienta exista en Argentina es el caminito parlamentario”.

“Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos para tener este plan de pago de deuda previsional porque la verdad es que, insisto, es muy importante que en Argentina podamos conservar lo que ya tenemos, lo que ya nos pertenece, que es que un argentino pueda pagar su deuda y tener una jubilación”, insistió Raverta.

“Lo que nosotros esperamos entonces es que en este período de sesiones extraordinarias se pueda votar la ley, que efectivamente los diputados de la oposición bajen a trabajar, a sesionar y así poder discutir esta ley”, agregó Raverta en declaraciones radiales.

Ante la pregunta de los conductores, Raverta dijo que la actitud de la oposición “es antidemocrática; yo por ejemplo fui diputada cuando se discutió en el Congreso de la Nación cambiar la fórmula de movilidad que tanto daño le hizo a la jubilación argentina”.

“Porque con esa fórmula que se cambió con el gobierno de Macri se perdieron 20 puntos de jubilación, y yo en mi caso bajé al recinto y discutí y dije: 'no estoy de acuerdo, porque creo que en la Democracia esta no es una ley que les vaya a servir a los jubilados de Argentina'”, expresó la titular de Anses.

“La democracia funciona así, cuando sos Gobierno tenés tus leyes, la oposición vota a favor, en contra, discute, pero nunca se cierra el Congreso, eso no está bien porque cerrar la Cámara de Diputados es dejar a los argentinos sin la posibilidad de, en este caso, jubilarse”, dijo Raverta.

“Me parece que además de extorsivo es antidemocrático porque la verdad es que las instituciones, aún cuando no estés de acuerdo con la ley, un diputado debe bajar y explicar porqué no está de acuerdo, está en todo su derecho de hacerlo”, agregó la ex diputada de la Nación.

“Lo que nosotros queremos es conseguir la continuidad de los derechos de los argentinos y las argentinas, no queremos vivir semejante retroceso, que cuando hay algo que está bien vaya tan para atrás. Para eso necesitamos que los diputados del macrismo vayan a trabajar se sienten a discutir”, sentenció Raverta.

Fuente: Infobae