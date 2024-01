El Gobierno se prepara para dar de baja más de 150.000 planes sociales de beneficiarios que viajaron al exterior

El gobierno de Javier Milei anunció que dará de baja a los 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior en yates, aviones privados, aerolíneas, y autos. La medida había sido solicitada por el fiscal federal Guillermo Marijuán en noviembre a través de una investigación preliminar.

De la investigación surgió el preocupante dato: 817 viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó.

De los movimientos en avión 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

La Fiscalía señaló que por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. Por otro lado, funcionarios dijeron a La Nación: "Tenemos poca plata, no la podemos dejar para corrupción", marcando que la decisión estaría próxima a ejecutarse.

Guillermo Marijuán, fiscal. Foto: NA.

El pedido del fiscal

“Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. En ese sentido se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, destacó.

“Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, concluyó.