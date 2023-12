El Gobierno se refirió al dólar blue y el mercado: "No hacemos futurología"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, dará a conocer mañana los "anuncios económicos" del Gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo se refirió a cómo reaccionarán los mercados esta mañana.

"El comportamiento del dólar, si ven que el dólar blue puede dispararse o no, más allá de las modificaciones que se puedan... Algo que también vamos a terminar o intentar terminar es con la futurología. Vamos a hablar sobre hechos ciertos. Mañana en tal caso, si gustan, analizamos cómo reaccionó el mercado hoy. Pero la verdad es que no puedo, es imposible y no me gusta hacer futurología. Nunca la hice, no la voy a hacer ahora", explicó Adorni.

En este contexto, hizo énfasis en que "se terminó lo de gastar más de lo que se tiene".

"No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos", señaló.

"La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos", siguió Adorni, quien también advirtió que "se vienen tiempos de cambio, que serán complejos".

Fuente: Ámbito