El Indec postergó la publicación de la inflación de abril para después de las elecciones provinciales de este mes

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) postergó la publicación del dato de inflación de abril, que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo. Según informó, será dado a conocer el lunes siguiente. De esa manera, los números sobre la dinámica de precios que ya sorprendieron por ser mayores a lo esperado en marzo llegarán después de que los ciudadanos de la Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego hayan pasado por las urnas.

“Actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, informó el Indec.

“Los cambios son los siguientes: Mayo: del viernes 12 al lunes 15 (IPC). Junio: del viernes 23 al miércoles 28 (Supermercados, mayoristas y centros de compras; el lunes 26 ya tiene otros tres informes calendarizados). Octubre: del viernes 20 al lunes 23 (ICA). Noviembre: del viernes 17 al lunes 20 (ICA)”, agregó el organismo.

Este mes se celebran elecciones en ocho provincias. Este fin de semana le toca a Misiones, Jujuy y La Rioja y, el siguiente, es el turno de la Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

La publicación del Índice de Precios al Consumidor estaba prevista para el viernes 12 de mayo, ahora se conocerá el lunes 15. Justo después de los comicios en estos cinco distritos.

Inflación caliente

El dato de inflación de marzo sorprendió hasta a las expectativas más pesimistas con un 7,7% que pareció confirmar un nuevo piso para los datos de inflación mensuales por venir.

El dato de abril es, además, toda una incógnita porque a una dinámica recalentada del nivel general de precios se le sumó durante la segunda parte del mes la inestabilidad cambiaria que llevó al dólar libre a rozar los $500 y que interrumpió a parte de la actividad comercial ante la incertidumbre sobre precios.

En ese contexto, el dato de inflación nacional de abril puede tener un impacto directo en los votantes de las cinco provincias que votan ese fin de semana. Postergar la publicación puede ahorrarles el disgustos a los candidatos oficialistas que compiten el domingo 14 de mayo. Ya que algunas consultoras privadas están previendo un dato aún peor al de marzo.

“El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento mensual de 7,6% en abril, el mayor desde julio de 2022, y por lo tanto superando el valor de marzo, que suele ser un mes de alta inflación por factores estacionales”, sostuvo C&T, por ejemplo.

“El mes arrancó con una fuerte aceleración de los precios de los alimentos y bebidas (en especial, las verduras) y le siguió otra más general en la última semana del mes, coincidiendo con la disparada de los tipos de cambio alternativos, aunque se destacaron especialmente la ropa, los productos electrónicos y el turismo”, agregó la consultora.

Veda electoral

En principio, la publicación de un dato estadístico de alcance nacional no debería estar incluido en las normas de la veda electoral. No se trata de publicidad, no es un acto de Gobierno orientado a seducir al electorado y no rompe con la letra escrita

“Me parece una buena práctica, más allá de la interpretación estricta de la letra de la ley, evitar anuncios gubernamentales que de alguna manera puedan impactar positiva o negativamente en una elección. Y en esto hay que ser amplio y considerar también las elecciones provinciales”, defendió la decisión Alejandro Tullio, ex titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y hoy representante de Presidencia en Casa de la Moneda.

El año pasado, en una entrevista con Infobae, el titular del Indec Marco Lavagna había argumentado en favor de mantener inamovibles los calendarios.

“Es importante que los datos se den a conocer un día específico, que se conoce con varios meses de anticipación. Y lo difundimos siempre a las 4 de la tarde. Es parte de la transparencia. Que porque habrá tal anuncio o pasará tal cosa se corra el día, no puede pasar”, había dicho.

Fuente: Infobae