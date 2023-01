El juicio por el asesinato de Lucio Dupuy expone las torturas y horrores más atroces de la violencia infantil

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el menor de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes a La Pampa a fines de noviembre de 2021, uno de los casos más espeluznantes de violencia infantil que se haya visto en la Argentina, tendrá sus sentencias el próximo y se retomará el próximo jueves 2 de febrero. Ese día, serán los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, del Tribunal de Santa Rosa, quienes resuelvan la condena de las acusadas, la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Durante los alegatos finales, que se extendieron durante casi seis horas, el Ministerio Público Fiscal pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante” y condenadas a prisión perpetua. A su vez, la querella introdujo en su acusación el agravante de "odio de género".

Del otro lado, las defensas plantearon la hipótesis de un hecho "preterintencional", es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte. El abuelo del niño de 5 años apuntó sin dudarlo: “A Lucio lo matan por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en la relación entre ellas”.

Juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Las palabras de Ramón Dupuy, el abuelo del nene, han apuntado con dureza a las acusadas, y este jueves contó que "cuando llegué, una de las asesinas, la novia (se refería a Abigail Pérez, la pareja de madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar".

Las críticas del abuelo de Lucio apuntan por supuesto a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que les dio la tenencia a la madre y su pareja ignorando las denuncias de la familia paterna del nene, decisión que terminó en el asesinato del menor, pero además cuestiona también al presidente Alberto Fernández, que "cuando vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley Lucio en la primera sesión y lamentablemente la cajoneó", comentó el hombre. "Además ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo", agregó.

Las torturas y el peor final para Lucio Dupuy

Como se sabe, el pequeño Lucio vivía en La Pampa y recibió las más salvajes torturas físicas y abusos imaginales por parte de su madre y su pareja durante dos años. Nunca, en ese lapso que el menor asistía al colegio con distintas lesiones, hubo un seguimiento oficial del infierno que el menor vivía en su casa.

El peor final fue cuando Lucio Dupuy murió en noviembre 2021 en un hospital de La Pampa. El asesinato conmocionó a la Argentina. La muerte del pequeño de 5 años ocurrió el viernes 26 de noviembre por la noche y se debió a los golpes que recibió por parte de su madre y la novia de ella.

La autopsia reveló que el niño de La Pampa fue maltratado en reiteradas ocasiones e, incluso, también fue víctima de abuso sexual. Los ataques fueron recientes, pero además de "larga data", indicaron los forenses en el informe.

Luego se supo que según la historia clínica de Lucio, el niño había sido atendido por traumatismos varias veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, pero no existió un seguimiento integral de esos antecedentes. Finalmente, la violencia que sufría le costó la vida.

Lucio Dupuy

El reclamo del papá de Lucio Dupuy a la Justicia

“La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realice. Hoy pagó mi hijo, pero no solo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio”, denunció Christian Dupuy, padre de la víctima, a través de su Facebook.

Es que el hombre venía pidiendo la tenencia de su hijo pero la Justicia no se la dio. “Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo, te digo: 'descansa en paz, hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia'. Te amo, Lucio Abel Dupuy”, agregó.

Lucio Dupuy y su papá

Los crudos testimonios del abuelo y los escalofriantes detalles de la autopsia

“Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. No lo podían tener y (con su pareja) decidieron dárselo a mi hijo mayor, ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, indicó Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, otro de los familiares que venían reclamando la tenencia y encabezó la lucha de justicia por el crimen.

Según reveló la autopsia del nene, presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data.

Lucio Dupuy también sufrió abuso sexual, según confirmó el perito forense, Juan Carlos Toulouse, quien presentó el informe final de la autopsia practicada al cuerpo del niño.

Lucio Dupuy y su abuelo

Las confesiones de las acusadas del asesinato de Lucio Dupuy

El juicio comenzó en diciembre donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal. El relato más destacado y que generó enojo fue el de Abigail: "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho", dijo, lo que generó una fuerte indignación en la sociedad.

En tanto, la mamá de Lucio también tuvo la oportunidad de dar testimonio: "Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad", expresó.

Acusadas

"Una de las asesinas me miró apropósito para provocarme"

A menos de 14 días de conocerse el veredicto por el crimen de Lucio, el abuelo del menor contó que en una de las audiencias del juicio fue provocado por una de las acusadas, quien le sonrió y le guiñó un ojo.

“Cuando llegué, una de las asesinas, la novia (de la madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, relató Ramón Dupuy, quien además y en diálogo con diversos medios volvió a reclamar justicia y criticó al Gobierno nacional porque no se avanzó con la aprobación de la Ley Lucio.

El abuelo de Lucio Dupuy reclamó a Alberto Fernández una ley y la falta de apoyo de colectivos de DDHH

"Cuando el Presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó", comentó el hombre. Al ser consultado sobre el veredicto que se conocerá el próximo 2 de febrero, el abuelo del niño sostuvo que la familia está "muy consternada" porque "vivimos con el mismo dolor del primer día. La estamos pasando mal, pero tenemos fe que Dios va a iluminar a los jueces y van a dictar la sentencia que corresponde".

El hombre lamentó que "ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo", pero aclaró que “el Estado provincial siempre estuvo presente”. "A Lucio lo vejaron. Le quebraron su cadera. Tenía muchas costillas quebradas, como también la clavícula. Tenía sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban", relató.

Ahora solo resta saber qué dictarán los jueces en torno a este caso que desde un comienzo conmovió a todo el país y que generó la ceración de la Ley Lucio que consta en establecer capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que entren en contacto con niños y adolescentes y así poder notar si los mismos son víctimas de abusos o agresiones.

Fuente: Perfil