El mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa a la familia de Morena: "Luchen para que descanse en paz"

A solo cuatro días de la nueva audiencia de apelaciones en la que participarán los rugbiers, Graciela Sosa, madre de Fernando Báez, se presentó en eltrece y, a pesar de todo el dolor que siente, dio unas sentidas palabras para la familia de Morena: ”Cada vez hay más muertes. A mí me conmueve en alma y tengo necesidad en el corazón de estar presente con esa madre porque yo lo he vivido”, dijo.

“Ayer quise ir y darle un abrazo a esa familia porque es una criatura que tenía toda una vida por disfrutar”, lamentó con la voz quebrantada. Luego, como Jimena Arduriz hizo meses atrás con ella, Graciela Sosa mandó un mensaje de aliento para los padres de Morena: “Comprendo, entiendo y sé por la situación que estarán pasando los padres y mi corazón me decía que tenía que ir en algún momento a darles este abrazo, darles todo mi apoyo y que luchen por conseguir justicia por su hija para que pueda descansar. Sé que es difícil, pero tienen que luchar”, aseveró.

“A mí me llamaron ayer y (me dijeron) que el padre quería quitarse la vida. Yo quería ir ayer (jueves) y aportar un poquito, a decirle que piense y que debe lograr alcanzar justicia. Cuesta, pero hay que luchar”, insistió.

“Estoy muerta en vida”

Pasaron seis meses desde la sentencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, tres años desde el día del crimen, y, el 15 de agosto, habrá una nueva audiencia de apelaciones. Ante este panorama, Graciela Sosa reiteró que su vida cambió para siempre.

“Ya no soy la misma persona que era antes, alegre, divertida, desde el día en que partió mi hijo para la eternidad, todo cambió para mí. No puedo describir todo lo que extraño a Fer. Mis días son difíciles”, lamentó y, luchando por contener el llanto, agregó: “Cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi hijo, desde ese día es como que se terminó todo para mí. Es como estar muerto en vida. Ya no soy la misma que era antes. Yo trato de no entregarme, porque también sé que si abandono la causa de mi hijo, es como dejar de luchar por él y yo quiero estar fuerte para eso, para pedir justicia por él. Sé que no lo voy a recuperar nunca”.

Graciela Sosa aseguró que el dolor es indescriptible cuando muere un hijo, no hay pérdida que se compare, y su esposo, Silvino, está tan devastado como ella desde entonces. Las navidades, los cumpleaños, dejaron de tener sentido para ellos: “Hay días en que no nos hablamos con Silvino porque no sé qué decirle, qué expresarle. Hoy, solamente pude darle un abrazo, porque hoy cumple un año más de vida. Todo sería distinto si Fer estuviera. No tuve valor de hacer una torta, solamente apoyé mi mano en su espalda y le dije 'mucha fuerza', porque no pude decirle felicidades”, contó.

Al ser consultada sobre la audiencia del 15 de agosto en la que se presentarán las apelaciones, la mujer adelantó que esperaba que todo terminara en Dolores y luego entendió que es solo “como un comienzo”. “Es duro. Espero que los jueces dicten la sentencia máxima para todos los asesinos de mi hijo. Todos participaron, lo viví en carne propia, cómo todos disfrutaban, cómo todos se cambiaban y fueron a festejar al haber matado a un chico inocente. Siempre tuve esas ganas de preguntarles por qué lo hicieron. En un momento, cuando salí de declarar, en voz baja les dije, '¿por qué lo hicieron?'”, relató.

Ninguno de los padres de los acusados la llamó para pedirle perdón o conversar con ella, aseguró, pero ella confirmó que, ahora, “no hace falta, es muy tarde ya”.

“Esto debe quedar marcado en la Justicia argentina”, remarcó acerca del crimen de Fernándo Báez Sosa y cómo el juicio por su asesinato debe cambiar el futuro de la sociedad. “Espero que el martes, sea una sentencia perpetua para todos y que cumplan como debe ser, como un preso normal, no como me dicen que tienen todas las comodidades. Deben cumplir como la ley manda y esto no debe volver a suceder. Fernando necesita justicia y que pueda descansar en paz”, remarcó.

Fuente: TN