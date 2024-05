Milei volvió a defender la candidatura de Lijo: "No necesito una Corte adicta"

El presidente Javier Milei defendió este miércoles la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo . Según explicó el mandatario, es un magistrado que “conoce cómo funciona el sistema de la Justicia en la Argentina, y si queremos hacer una reforma hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”.

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, planteó en diálogo con El Observador radio. Y siguió: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo y si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”.

QUIÉN ES ARIEL LIJO, EL CANDIDATO DE JAVIER MILEI PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El juez federal Ariel Lijo es el candidato de Javier Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021, hace más de dos años.

Lijo comenzó en el mundo judicial trabajando como secretario de la excamarista federal Luis “Piru” Riva Aramayo y fue nombrado juez federal en el año 2004. Junto a Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini, ganó un concurso en el que había sido propuesto por el expresidente Néstor Kirchner.

Durante su carrera como juez, estuvo ligado a la causa AMIA en varias oportunidades y también llevó adelante la investigación de las causas conexas al ataque terrorista de 1994.

El juez federal fue el primero en recibir la denuncia que Alberto Nisman había presentado y en 1996 investigó el pago de US$400.000 que hizo la SIDE a Carlos Telleldín. En aquel momento procesó a su excolega Juan José Galeano por irregularidades en la investigación en la causa que se conoce como AMIA II, que investigaba encubrimiento.

