El papa Francisco confirmó que visitará Argentina después de las elecciones presidenciales

El papa Francisco tiene planes de visitar Argentina el próximo año, una vez finalizadas las elecciones presidenciales y, además, está considerando la posibilidad de viajar a Uruguay. No obstante, aseguró que por el momento, no tiene previsto realizar una visita a España, ya que ha decidido priorizar los países más pequeños de Europa antes de dirigirse a los más grandes.

"Puedo confirmar que (Argentina) está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer", declaró Jorge Bergoglio, sin dar fechas concretas, en una entrevista publicada este viernes en la revista española Vida Nueva.

Hace unos meses, el pontífice expresó su deseo de viajar a su país natal, y algunos medios sugirieron que esta visita podría realizarse en los primeros meses del año, posiblemente en abril próximo.

"En estos momentos solo pienso en Argentina... y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita", declaró el santo padre.

Cuando se le preguntó acerca de su agenda de viajes más allá de los que ya se habían anunciado oficialmente, el papa mencionó la posibilidad de visitar Kosovo. Sin embargo, también afirmó que no tiene planes de viajar a ningún país grande de Europa "hasta que no haya concluido con las visitas a los países más pequeños". "Estamos trabajando en Kosovo, pero no está definido", aseguró.

Francisco, de 86 años y recientemente operado de una hernia, se encuentra estos días en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), donde tiene previsto un extenso programa, a pesar de sus dificultades para caminar por las dolores en una rodilla, lo que le obliga a usar una silla de ruedas.

Tras su visita Lisboa, Francisco viajará a Mongolia, del 31 agosto al 4 de septiembre mientras que solo unas semanas después, del 22 al 23 de septiembre, se desplazará a Marsella, sur de Francia, para participar en los Encuentros del Mediterráneo, cita a la que asistirán alcaldes y obispos del área, y también se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Puente entre Rusia y Ucrania

El papa Francisco también reveló que está considerando la opción de designar a un "representante permanente" que sirva de puente entre Rusia y Ucrania. Además, anunció que su enviado especial, quien está mediando en el conflicto, realizará un viaje a Beijing después de haber visitado Kiev, Moscú y Washington

"El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, está trabajando a fondo como responsable de los diálogos" y "el avance más significativo tiene que ver con el retorno de los niños ucranianos a su país", explicó Jorge Bergoglio al ser preguntado sobre la misión de paz vaticana.

Zuppi "ya fue a Kiev, donde se mantiene la idea de victoria sin optar por la mediación. También estuvo en Moscú, donde encontró una actitud que podríamos calificar como diplomática por parte de Rusia", recordó el pontífice, que siempre se ha mostrado muy activo en la búsqueda de soluciones para el conflicto y ha hecho numerosos llamados a la paz.

Pero "el avance más significativo que se ha logrado tiene que ver con el retorno de los niños ucranianos a su país. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para conseguir que cada familiar que reclame la vuelta de sus hijos pueda lograrlo".

"Para ello, estoy pensando en designar a un representante de forma permanente para que sirva de puente entre las autoridades rusas y ucranianas. Para mí, en medio del dolor de la guerra, es un gran paso", indicó.

Además, Francisco detalló que después de la visita del cardenal Zuppi a Washington, "la próxima escala prevista es Beijing, porque ambos tienen también la llave para rebajar la tensión del conflicto. Todas estas iniciativas es lo que yo denomino 'una ofensiva de paz'".

Añadió, además, que para el mes de noviembre, antes de que se celebre la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Dubai, se está organizando un encuentro por la paz con los dirigentes religiosos en Abu Dabi.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, "está coordinando esta iniciativa, que busca hacerse fuera del Vaticano, en un territorio neutral que invite al encuentro de todos".

El pasado martes, Francisco lamentó que Europa "no ofrezca caminos creativos" para acabar con la guerra en Ucrania, en el discurso a las autoridades portuguesas en Lisboa, participa en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Fuente: Infobae