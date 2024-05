El plazo fijo murió: la nueva inversión más mirada tras la baja de tasas

El mercado especula con una inflación más baja en el corto y mediano plazo. Pero dos instrumentos están generando la atención de los inversores tras la baja de tasas del Banco Central: las lecaps y los bonos CER ¿Cuál es el motivo?

El anclaje de las expectativas sobre la inflación y posiblemente un mejor dato que se dará a conocer por el Indec en los próximos días, llevó al BCRA a tomar una decisión sorpresiva de reducir otros 10 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, a tan sólo 7 días de haber hecho un recorte de la misma magnitud. Los pases ya devengan 50% TNA, lo que ubica la TEM en 4,2%. Sin un piso mínimo para el plazo fijo, el instrumento bancario tradicional rinde 3,5% mensual.

En la misma línea, las lecaps subieron 3,5% en promedio, mientras que el tramo medio de la curva CER mostró subas moderadas como primera reacción. Según un informe reciente de GMA, "el sendero de inflación que pricea la lecap enero luce muy optimista y el piso de los bonos CER medios y largos podría estar cerca. Nos gusta particularmente el TX26".

Si bien los bonos CER cotizan en tasa negativa, la expectativa es comparativa al dato del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y la inflación promedio implícita en donde el mediano plazo y largo plazo, se empiezan a ver tasas positivas.

Estas decisiones del Banco Central en bajar la tasa empuja a los inversores a tener que tomar mayores riesgos en sus carteras para poder ganarle a la inflación pero además, a recurrir aún más al mercado de capitales.

INVERSIONES EN ABRIL: CUÁLES FUERON LOS GANADORES DEL MES

Según GMA, los bonos a tasa fija, como los Botes y las Lecaps treparon a la cima del podio, anotando rendimientos en dólares del 23,3% y 17,1% respectivamente, siendo los únicos instrumentos que le ganaron con creces a la nominalidad.

El plazo fijo UVA, inversión sólo disponible para las personas físicas y con montos limitados, ocupó el tercer lugar y ganando apenas 0,1% en términos reales (aunque no es descartable el rendimiento en dólares del 12,5%). Por su parte, el tipo de cambio CCL avanzó solo 1% y potenció las ganancias de carry trade para el amplio abanico de alternativas de inversión en pesos. Además, los Boncer fueron fuertemente golpeados (-11,6% real) producto de los recortes de tasa y menores expectativas de avances de la nominalidad.

QUÉ SON LAS LECAPS

Las lecaps, Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos son títulos de financiación directa al Tesoro Nacional a corto plazo y tasa de interés atractiva. Se puede invertir en LECAP participando en las licitaciones primarias (financiando directamente al Tesoro Nacional) o comprándolas en el mercado secundario por intermedio de un broker de Bolsa.

La particularidad de las lecaps es que pagan cupón a una tasa fija que no baja, incluso aunque el BCRA reduzca las tasas.

Los rendimientos de los instrumentos a tasa fija son útiles para compararlos con los rendimientos de los instrumentos ajustables por inflación. De dicha comparación, uno puede calcular cuál es la tasa de inflación que me deja indiferente entre invertir en cada uno de estos bonos. Dicho valor se conoce como “inflación breakeven” y sirve para medir de forma diaria cual es la inflación que espera el mercado.

CHAU PLAZO FIJO: EN QUÉ HAY QUE INVERTIR SEGÚN UN GURÚ DE LA CITY

El analista de mercados Salvador di Stéfano, es uno de los más escuchados de la city porteña. Repasó la marcha de las inversiones y recomendó a qué apostar.

La tasa de plazo fijo al 40% anual invita a que los inversores busquen nuevas inversiones. Bonos y acciones en la mira. Alerta economía real.

Los bancos están dinamizando el mercado, no solo muestran una exuberante suba en la bolsa, la mejora en los depósitos en dólares nos muestra que hay más confianza en la economía, y los bancos se animan a prestar dichos dólares.

Los depósitos en dólares totales al 7 de diciembre del año 2023 se ubicaban en U$S 16.479 millones, de los cuales U$S 14.126 millones son depósitos del sector privado. El último dato disponible lo tenemos al 26 de abril y suman depósitos totales por U$S 19.200 millones, de los cuales U$S 17.209 millones son depósitos del sector privado. Bajo el gobierno de Javier Milei los depósitos privados crecen en U$S 3.083 millones, que refleja un aumento del 21,8%.

Fuente: Ámbito Financiero.