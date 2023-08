El Senado inició el debate de la Ley de Alquileres: habrá un nuevo encuentro el jueves

El Senado comenzó este martes a debatir la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres , aprobada con media sanción el miércoles pasado en la Cámara de Diputados con el impulso de Juntos por el Cambio (JxC).

En la búsqueda de emitir un dictamen de consenso, la Comisión de Legislación General pasó a cuarto intermedio y se reunirá nuevamente el próximo jueves. Se prevé convocar a distintos actores involucrados, como representantes de inquilinos y cámaras inmobiliarias, para que expongan frente a los senadores.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados rebaja de 3 a 2 años la duración de los contratos de alquiler y habilita la actualización cuatrimestral de los precios (es decir, un máximo de tres aumentos por año), dejando que las partes acuerden libremente en base a qué indicadores atar esos aumentos.

En simultáneo, el interbloque de Juntos por el Cambio, representado por los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada, organizó un encuentro abierto llamado "Hacia la aprobación de una nueva ley de alquileres". Allí, la legisladora santafesina planteó que "no es que la ley que estamos proponiendo para votar sea perfecta, sino que es la ley posible hoy".

Ley de Alquileres en Senado: el debate en comisión

En el debate de este martes en la Comisión de Legislación General del Senado, los representantes del oficialismo y la oposición sintetizaron sus posiciones. El primer orador fue el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), quien anheló "lo antes posible y en un tiempo prudencial, aprobar la ley". "Todos sabemos que no es la mejor ley, pero conocemos las consecuencias negativas en este tiempo, y en ese marco tenemos que darle celeridad", reconoció.

Además, la bonaerense Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) analizó que el proyecto tiene "una visión difícil de acompañar, porque plantea una igualdad entre el propietario y el inquilino". "Quiero escuchar a los inquilinos, a los propietarios y si vamos a crear un registro de alquileres temporarios. También saber lo que piensa la Asociación de Hoteleros y conocer legislación comparada, porque esto no solo nos pasa a los argentinos", añadió.

Por su parte, el riojano Julio Martínez (UCR) opinó: "Deben entender hoy que los inquilinos están sin ley porque se hace al margen. Se han sacado muchos inmuebles de la oferta de alquileres, sumado a la gravedad de la falta de créditos inmobiliarios".

En contraposición, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) señaló que "no queremos alargar el tratamiento" pero "queremos discutir porque no estamos de acuerdo porque no entendemos que esto beneficie, sobre todo, al inquilino. Hay cláusulas que tienen un por qué".

"Si el propietario ve que alguna de las condiciones de la ley le genera incertidumbre se lo cobra por adelantado. Entonces el que tiene que renovar alquiler se queda en la calle y todos conocemos alguien que no puede renovar su contrato de alquiler", dijo, a su turno, el porteño Martín Lousteau (UCR).

Ley de Alquileres en Senado: voto por voto

El panorama para convertir en ley la iniciativa es complejo. Para llegar a los 37 votos con los que se aseguraría la aprobación, Juntos por el Cambio debe sumar a sus 33 legisladores otros cuatro votos más.

Uno de esos cuatro provendría del gobernador electo de Río Negro Alberto Weretilneck, de quien descuentan que votará a favor dado que sus dos diputados nacionales así se expresaron en la votación de la Cámara baja.

Los restantes tres votos son una incógnita, pero podrían venir de la mano de la misionera Magdalena Solari Quintana (del Frente Renovador de la Concordia), dado que uno de los dos diputados de ese espacio provincial, Carlos Fernández, votó a favor el miércoles pasado (el otro misionero, Diego Sartori, se ausentó alegando motivos de salud).

Finalmente, la llave para aprobar este proyecto estará en el bloque Unidad Federal, que está compuesto por cuatro peronistas ex Frente de Todos (el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos "Camau" Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana Eugenia Catalfamo), y la schiarettista Alejandra Vigo.

En la Cámara de Diputados, los representantes de Córdoba Federal se dividieron: mientras que Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron a favor, Natalia De la Sota lo hizo en contra.

Fuente: Ámbito